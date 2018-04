Colnago Cycling Festival: nel weekend al via la sesta edizione

L'attesa è finita: parte questo fine settimana da Desenzano del Garda la sesta edizione del Colnago Cycling Festival, la manifestazione sportiva che per tre giorni coinvolgerà tutto il lago di Garda, con circa 5000 atleti in partenza e più di 12mila presenze turistiche, per un indotto presunto vicino ai tre milioni e mezzo di euro. Di seguito il programma nel dettaglio.

VENERDÌ 6 APRILE 2018

La prima giornata del CCF2018 presenta già un ricco programma, anticipato dal Concorso a tema La Vetrina del CCF2018, che renderà ancora più festosa e unica la location del festival, una delle grandi protagoniste di questa manifestazione. La promessa è di offrire ai tanti appassionati accorsi ad assistere alle kermesse sportive 3 giornate di puro divertimento con uno spettacolo serale e con una zona expo sempre aperta e pronta ad una magnifica accoglienza.

Il week end più atteso del Garda apre ufficialmente con la giornata di venerdì 6 aprile, dedicata, come per la scorsa edizione, alla Randonnée Giro del Lago, dove gli Audaci accorsi da tutto il mondo si godranno il periplo spettacolare dello specchio d’acqua più grande d’Italia con due opzioni, tutte da scoprire:

- il percorso corto di 145 km e 520 mt di dislivello

- il percorso lungo di 195 km e 2100 mt di dislivello.

Sempre venerdì taglia i nastri anche la nuova area Expo, nel cuore di Desenzano, con tanti brand di settore che proporranno le loro novità in un centro festoso e illuminato fino a sera.

SABATO 7 APRILE 2018

Il Sabato è di rito dedicato ai campioni in erba della Junior Bike che nel primo pomeriggio si daranno battaglia, quest’anno presso il lungolago Cesare Battisti.

In serata da annotarsi sul taccuino due appuntamenti molto importanti: la Presentazione Ufficiale della Granfondo con Ernesto Colnago e la stampa sia di settore sia locale, e il Cabaret Live del mattatore toscano Cristiano Militello, volto arcinoto di Striscia la Notizia, che per l’occasione metterà in scena in Piazza Cappelletti un pungente spettacolo dedicato ai vizi e ai tic dell’uomo moderno.