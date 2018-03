Tifoso incontra il suo idolo Caracciolo: "Sto morendo, sei la gioia più bella"

“Sto morendo, Andrea. Eppure la gioia più bella per me è vederti giocare”. Sono parole di una forza e di una dolcezza immensa, nello stesso tempo. Le parole di un tifoso del Brescia di 41 anni, che abita in provincia, costretto a combattere contro una terribile malattia che difficilmente gli lascerà scampo.

Si sono incontrati, lui e il suo idolo Andrea Caracciolo, il capitano di tutti i bresciani: all'ora dell'aperitivo in centro a Brescia, come racconta la Gazzetta dello Sport. E' bastato uno sguardo, un abbraccio e quelle poche, pochissime parole.

“Sto morendo, Andrea”. Già rimbombano nel cuore, e dal cuore non si levano. Si dice che Andrea abbia un cuore grande: 14 stagioni al Brescia, ha rifiutato i milioni dello Shaktar Donetsk pur di restare a Brescia, anche quest'anno ha raggiunto la doppia cifra, i 10 gol in campionato. E altri ne farà, ne siamo sicuri.