"Ha il più bel panorama d'Europa": un hotel gardesano tra i migliori del continente

Hotel straordinari per viaggiatori curiosi: così recita il claim del World Boutique Hotel Awards, il premio internazionale giunto alla nona edizione e che quest'anno ha consacrato anche un hotel bresciano, sul lago di Garda, tra i migliori boutique hotel del pianeta. Si tratta del Romantik Hotel Villa Sostaga di Gargnano, vincitore del premio “Boutique Hotel in Europa con il panorama più sbalorditivo”: “Una straordinaria vittoria – si legge in una nota – che inserisce il Villa Sostaga tra i più apprezzati al mondo, sia per la cornice territoriale unica in cui sorge, sia per l'alta qualità dei suoi servizi”.

Cosa sono i Boutique Hotel

Il termine Boutique Hotel, come riferisce Wikipedia, è stato coniato negli Stati Uniti per indicare dei piccoli hotel di lusso, con un ambiente non convenzionale o intimo. I boutique hotel dunque si distinguono dai grandi hotel per il fatto che forniscono alloggi e servizi personalizzati: sono spesso chiamati anche “design hotel” o “lifestyle hotel”. I primi boutique hotel sono nati negli anni Ottanta in grandi città come Londra, New York e San Francisco.

Solitamente i boutique hotel sono arredati in base a un tema o uno stile preciso: spesso hanno poche camere a disposizione degli ospiti, e ognuna diversa dall'altra. Altra caratteristica da ricordare: nella maggior parte dei casi, i boutique hotel non fanno parte di gruppi e catene, ma sono sempre individuali così da “conservare la propria particolare identità”.

I World Boutique Hotel Awards

La cerimonia del 2019 dei World Boutique Hotel Awards è stata celebrata alla Merchants Taylors' Hall di Londra: per la nona edizione i migliori boutique hotel sono stati selezionati fra più di 300 candidati in oltre 80 Paesi del mondo, e nominati nelle diverse categorie da un comitato di 70 esperti di viaggio, lifestyle e influencer del settore turistico. Come detto, il Romantik Hotel Villa Sostaga ha vinto il premio per il boutique hotel con il panorama più sbalorditivo d'Europa.

La storia di Villa Sostaga

La storia di Villa Sostaga comincia alla fine dell'Ottocento: venne voluta dal conte Giuseppe Feltrinelli, che in questi luoghi intendeva realizzare una residenza di caccia, in mezzo a un bosco di 40 ettari in una collina a pochi chilometri da Gargnano. Fu l'architetto Alberico Belgiojoso a trasformare la villa originale in un'accogliente residenza estiva, che ha pure ospitato illustri personalità dell'epoca. Il boutique hotel ha aperto nel 2005, gestito dall'imprenditore Gabriele Seresina. Una curiosità: una settimana a capodanno, per due persone con il cenone, è in offerta a poco più di 2.000 euro.