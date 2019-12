Gli stipendi bresciani tra i più bassi in Lombardia: la classifica delle retribuzioni

E’ la Lombardia la regione più ricca d’Italia, anche per quanto riguarda le retribuzioni: la media degli stipendi lombardi è di oltre 7 punti superiore al dato nazionale, prima in graduatoria davanti al Trentino Alto Adige (per poche centinaia di euro l’anno) e al Lazio. Le regioni dove gli stipendi sono i più bassi sono tutte al sud e isole: all’ultimo posto la Basilicata, con oltre 16 punti in meno sulla media nazionale, poi Calabria, Sicilia, Molise e Sardegna. E la provincia di Brescia? Nella graduatoria regionale è al penultimo posto, mentre a livello nazionale è appena sotto la media. Sintomi di una realtà produttiva ancora poco concentrata, dove le imprese sono piccole e i salari dunque più bassi.

E’ questo quanto emerge dall’ultimo Geography Index dell’Osservatorio JobPricing, quest’anno in collaborazione con Spring Professional, che analizza e valorizza le differenze retributive tra le varie regioni e province italiana, analizzando i dati di circa 900mila utenti: le classifiche tengono conto della cosiddetta Ral, la Retribuzione annua lorda.

Gli stipendi in Lombardia

La Lombardia, come detto, è ancora la regione d’Italia dove gli stipendi sono i più: la Retribuzione annua lorda media è di 31.472 euro, davanti a Trentino Alto Adige (31.136 euro), Lazio (30.353 euro), Emilia Romagna (30.305 euro) e Liguria (29.809 euro). I vicini del Veneto sono al settimo posto, dietro al Piemonte, con 29.473 euro (lordi) pro-capite l’anno.

Restando in regione, è Milano la provincia dove gli stipendi sono più alti: 33.948 euro, quasi 8 punti in più rispetto alla media regionale, e addirittura 16 punti in più rispetto alla media nazionale (che è di 29.358 euro l’anno). Seguono la provincia di Monza e Brianza (31.668 euro) e la provincia di Como (30.176 euro), poi Varese (30.073 euro), Lecco (29.973 euro), Lodi (29.709 euro), Bergamo (29.616 euro), Cremona (29.107 euro), Pavia (29.090 euro), Mantova (29.034 euro), Brescia (28.611 euro) e infine Sondrio (28.378).

Le province più ricche d’Italia

E’ Milano la provincia più ricca d’Italia per reddito annuo lordo pro-capite, come già lo scorso anno: con 33.948 euro di Ral media è davanti a Bolzano (32.088 euro l’anno) e Monza Brianza (31.688 euro). Appena fuori dal podio la provincia di Bologna (31.657 euro), poi Genova (31.646 euro), Parma (31.429 euro), Trieste (31.262 euro), Roma (30.869 euro), Ravenna (30.448 euro) e Reggio Emilia a completare la top ten (30.282 euro). La provincia di Brescia quest’anno si ferma al quarantunesimo posto, con 28.611 euro, in calo di ben sette posizioni rispetto al 2018.