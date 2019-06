Le migliori steakhouse della provincia di Brescia

Una scelta davvero ampia: in tutta la provincia sono più di cinquanta, da nord a sud, dai laghi alle montagne. Ristoranti specializzati in carni succulente, grigliate di ogni tipo e dimensione, tagli speciali a chilometro zero o in arrivo dall'altra parte del mondo. Un tempo le chiamavano griglierie, o più semplicemente ristoranti di carne: negli ultimi anni il mood internazionale li ha tradotti come steakhouse, la casa della bistecca, oggi nel gergo comune la denominazione più diffusa. Ma quali sono le migliori steakhouse della provincia?

Come da prassi ci siamo affidati a TripAdvisor, il social network delle recensioni che stila le proprie classifiche sulla base dei commenti e delle valutazioni degli utenti. Nota di servizio: nella graduatoria dei migliori sono presenti anche il Bier Stube da Mauro di Brescia e La Taverna degli Scudi di Salò, che però abbiamo già trattato nella guida alle migliori hamburgerie bresciane. Affilate i coltelli, si comincia.

Buffalo Grill Steakhouse and Pizza

Si legge su Facebook: “Sotto le quattro dita, è carpaccio”. E' forse questo il claim che meglio rappresenta il Buffalo Grill Steakhouse and Pizza di Limone sul Garda, che a dispetto della localizzazione turistica si è guadagnato negli anni una sfilza di appassionati carnivori anche autoctoni. Il menu è vario, ci sono anche gli hamburger e la pizza (insomma, il nome non mente), ma il “best” ovviamente è la carne in tutte le sue sfaccettature, costolette di manzo e costine di maiale, grigliatone miste, fiorentine e tomahawk.

Ristorante Braceria Pizzeria Trani

Così recita il sito web ufficiale del Ristorante Braceria Pizzeria Trani: “Nel centro di Pisogne, sul lago d'Iseo, il luogo ideale per gli amanti dei piatti di carne, della pizza e del buon vino”. Come inizio non c'è male, anzi: il ristorante propone carni nazionali e internazionali, dal manzo piemontese al Black Angus, cavallo e chianina, con un occhio di riguardo alle specialità tipiche toscane (e non solo), tra cui l'immancabile fiorentina (anche alla piastra). Merita menzione il “Sushi del Chianti”: carne di manzo tagliata al coltello, cruda e appena condita.

Osteria delle Streghe

Tra i vicoli di Via Sorbana a Brescia, quasi affacciata sul fiume Mella, trova posto l'arcinota Osteria delle Streghe: il cartellone delle carni propone bistecche e filetti di manzo, cavallo, maiale, bisonte, canguro e struzzo, e altri ancora. Nel menu ci sono degustazioni e pranzi di lavoro, antipasti e primi piatti, prima di arrivare al top della proposta culinaria: i secondi alla brace, fiorentine di Fassona piemontese o di Sashi finlandese, costata di Rubia gallega, T-bone di Black Angus, filetto di cavallo di Travagliato, filetto di canguro di Ayers Rock, il Pata Negra spagnolo, il bisonte canadese. Per palati con denti aguzzi.

Ristorante Carne&Spirito

Il motto del locale giganteggia sulle pareti, circondato dall'inequivocabile profilo di un bovino: “O amate la carne, o ve ne innamorerete”. Di nuovo a Brescia, ma stavolta in Via dei Gelsi, per il Ristorante Carne&Spirito: preparatevi a un viaggio alimentare tra le migliori carni del mondo, dai nomi e dai sapori esotici. Su tutte spicca il pregiatissimo (e costosissimo) manzo Kobe, a cui ancora si accompagna (anche se smentita) la leggenda per il modo in cui viene allevato: si dice mangi grano e birra, e venga massaggiato con del saké. Nel menu dei tagli alla griglia non mancano poi la tomahawk, la fiorentina, il filetto, Black Angus e Pata Negra.