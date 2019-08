Mercoledì 7 luglio 2019 presso Castelcovati in provincia di Brescia intorno alle ore 18 un fortissimo temporale ha distrutto gran parte del paesino. Nel polo logistico si è ribaltato un camion con ulteriori disagi dovuti ad allagamento. Parte di una cascina è crollata, ma non solo: alberi, cartelli, tetti, semafori, guardrail sono stati spazzati via come foglie.