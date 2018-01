Cronaca/San Paolo Aggrediscono ex-rugbista e la madre, ma per loro finisce male. - È il secondo episodio verificatosi a San Paolo nella medesima settimana. - Protagonisti due uomini già noti ai Sanpaolesi per intimidazioni e prepotenze ed un ventiseienne B.A. residente in San Paolo. Nel pomeriggio di mercoledì è scaturita una discussione tra i due quarantenni ed alcuni residenti di Via G. Mazzini. La lite si è poi prolungata con l'arrivo del giovane, che è stato seguito fino all’interno dell’ufficio dove lavora la madre che li ha invitati ad uscire. All’esterno le intimidazioni a madre e figlio minacciando d’essere in possesso di armi da taglio, poi la colluttazione. “Era la preda sbagliata” spiegano alcuni passanti. Il ragazzo ha prontamente reagito all’aggressione e per i due c’è stato ben poco da fare: per uno la fuga, per l’altro il trasporto in autoambulanza all’ospedale di Manerbio.