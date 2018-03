L’artista Polato Liala presente al Festival del Nuovo Rinascimento di Trento

L’artista Polato Liala residente a Ronco di Gussago (BS) è tra gli artisti presenti all’evento internazionale “Festival del Nuovo Rinascimento” ideato dal fondatore del movimento Davide Foschi; il tema principale dell’esposizione all’interno del cinquecentesco Palazzo delle Albere a Trento, come per tutti i momenti musicali, letterari, talk show, tavole rotonde in programma, è la sinergia fra Arte e Scienza, una ricerca per ricreare le basi del grande pensiero umanistico e scientifico del Rinascimento in una nuova chiave.

L’8 marzo ha preso il via l’iniziativa in collaborazione con il MUSE e il Patrocinio dalle Provincia e del Comune di Trento, e terminerà il 4 aprile.