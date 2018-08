Lido di Lonato: barche vicino alle spiagge, nessuno fa rispettare il divieto

Le ordinanze stabiliscono i limiti entro i quali la navigazione a motore è vietata, generalmente nella fascia dei 300/500 metri dalla costa tra le 8.30 e le 19.30 in cui, per ragioni di sicurezza dei bagnanti, si può navigare solo a remi.



Considerato che le ordinanze stabiliscono ciò, mi chiedo come mai i sindaci di Lonato e di Desenzano, Roberto Tardani e Guido Malinverno, non facciano rispettare queste ordinanze.



Questo quanto accade tra il lido di Lonato e Desenzano, tutti i giorni, e non si vede neanche la guardia costiera a controllare il tutto, che dire complimenti!!!!