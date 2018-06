Una donna, Raffaella, cerca con urgenza testimoni per un incidente stradale verificatosi sabato 5 Maggio alle ore 13 presso lo svincolo che da via Triumplina sfocia in Via Oberdan, all’altezza di Via Oberdan 2.

Lo scontro si è verificato appena prima delle strisce pedonali coinvolgendo tre auto: la donna guidava una di esse. "Sto cercando testimoni che mi aiutino scrivendo cosa è accaduto", l'appello di Raffaella. Chi avesse informazioni da darle può telefonare al numero 340 3417085.