Profumi di Mosto: la festa della vendemmia celebra i sapori dell'autunno

Edizione da record per Profumi di Mosto, in scena domenica 13 ottobre in Valtenesi e in tutto il basso Garda: la festa della vendemmia organizzata come sempre dal Consorzio Valtenesi quest'anno diventa maggiorenne, e celebra la sua diciottesima edizione con quattro percorsi (fino allo scorso anno erano soltanto tre) e un totale di 24 cantine, quattro in più del 2018, e oltre 50 etichette in degustazione (tra i vari Chiaretto e Groppello, Riviera del Garda Classico e Valtenesi, San Martino della Battaglia, i vini “speciali” prodotti dalle singole aziende).

Dal 2002 è un must dei primi d'autunno, proprio nei giorni in cui in cantina si sta concludendo la vendemmia. Per la cronaca, quest'anno sarà al ribasso (come in tutta Italia, dopotutto, tranne che in Toscana): le previsioni anticipato un 30% in meno rispetto alla media storica, e addirittura un 40% in meno rispetto al 2018, che però ricordiamo è stata un'annata decisamente “generosa”. Non sarà da meno, invece, la qualità dell'uva.

Profumi di Mosto: come funziona

Una giornata alla scoperta dei colori e dei sapori della vendemmia gardesana: quattro percorsi organizzati, che attraverseranno come sempre le colline moreniche del Benaco da Pozzolengo a Manerba, da Calvagese a Polpenazze, e poi Desenzano, Lonato, perfino Muscoline, per un totale di una dozzina di Comuni coinvolti. I vini saranno abbinati a piatti della tradizione gastronomica bresciana, realizzati in collaborazione con gli chef di alcuni tra i migliori ristoranti nostrani, oppure accostati a specialità realizzate in loco dalle cantine stesse. Ogni percorso è libero, nel senso che non c'è un ordine di visita prestabilito: gran finale garantito, come da tradizione, nella Casa del Vino a Villa Galnica di Puegnago, dove dalle 14 alle 17 sono in programma anche degustazioni guidate (gratuite, ma solo su prenotazione a info@profumidimosto.it).

Come partecipare

Partecipare a Profumi di Mosto costa 30 euro, compreso il bicchiere: il consiglio è di acquistare il ticket in prevendita, sul sito web ufficiale della manifestazione, perché il numero di accessi è limitato (circa 2.500 persone) e una volta esauriti, tanti saluti a brindisi e assaggi. Così non fosse, sarà possibile acquistare il biglietto anche direttamente in cantina, nel giorno della degustazione.

Il carnet di assaggi prevede in tutto 8 degustazioni, abbinate ai piatti del territorio: 6 di queste nelle varie cantine dei quattro percorsi, un altro in una cantina “jolly” (a scelta libera) e infine l'ultimo assaggio a Villa Galnica. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 11 alle 18.

I quattro percorsi

Questi sono i quattro percorsi in programma per Profumi di Mosto edizione 2019: il menu completo (vini e assaggi gastronomici) è comunque disponibile sul sito web della rassegna.