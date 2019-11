Tutti pazzi per il Black Friday: in Italia un affare da 1,8 miliardi di euro

Un affare da 1,8 miliardi di euro: a tanto ammonta il fatturato stimato da Confesercenti, in tutta Italia, per il Black Friday edizione 2019. Il celebre “venerdì nero” all'americana ha ormai conquistato la penisola, e ovviamente la provincia di Brescia: a guardarsi in giro c'è da perdere l'orientamento, per le tante, tantissime offerte speciali programmate per venerdì 29 novembre (ma che in realtà, soprattutto nei supermercati e nei maxi-store, proseguono da parecchi giorni, tanto che si parla di Black Week).

Black Friday italiano

In media si stimano almeno 16 milioni di italiani che acquisteranno qualcosa in occasione dei “super-sconti”, spendendo in media circa 107 euro a testa. Alla faccia della crisi, suggerisce qualcuno. Rispetto allo scorso anno, infatti, sono ben 4 milioni in più gli italiani che si tufferanno a capofitto nel fenomeno Black Friday. Tanti gli acquisti online, ma tanti anche dal vivo: sempre Confesercenti racconta che potrebbero essere più di 180mila i negozi “reali” che aderiranno al Black Friday, con sconti medi a partire dal 30% e, in un caso su due, con offerte che saranno estese anche al sabato e la domenica.

Questi gli acquisti preferiti: il 45% si dedicherà ai prodotti tecnologici, cui seguono i prodotti di moda (il 26%), gli elettrodomestici (il 25%), i mobili e i prodotti per la casa (il 15%) e infine i viaggi, al 10% (in crescita di due punti percentuali sul 2018). I dati sono in linea con quanto riportato dall'osservatorio Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online che nella sua ultima ricerca ha analizzato il comportamento degli italiani, relativamente alla ricerca online, proprio durante i giorni compresi tra il Black Friday e l'altrettanto noto Cyber Monday.

Smartphone e integratori: cosa comprano gli italiani

Analizzando le intenzioni d'acquisto tra il 23 e il 26 novembre del 2018, i giorni “caldi” fino al Black Friday, è emerso che su un totale di oltre 4 milioni e mezzo di ricerche sono gli smartphone a farla da padrone, l'unica categoria a doppia cifra (il 15% del totale) di tutta la top ten. Seguono, a distanza, i televisori (il 6% delle ricerche), poi lavatrici e asciugatrici (il 4%), notebook e scarpe sportive (entrambi al 3%), infine, tutti al 2%, integratori, frigoriferi, stufe e camini (e riscaldamento in generale), aspirapolvere e pulitrici, forni.

Amazon e il Black Friday

Ancora una volta sarà Amazon il portale più cliccato. Per tutto il periodo della Black Week e fino al Cyber Monday il colosso a stelle e strisce mette a disposizione dei clienti decine di migliaia di grandi offerte: i colleghi di Today.it hanno raccolto a questo link le migliori offerte della settimana del Black Friday, in tempo reale e in continuo aggiornamento.