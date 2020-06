Nasce AziendApp: il sito che mette in rete le realtà del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’Italia riparte: dopo mesi difficili a causa del Coronavirus, imprenditori, commercianti, liberi professionisti, artigiani, e tutti i lavoratori in generale, sono pronti a rimboccarsi le maniche. Il periodo di lockdown ha insegnato ad apprezzare il negozio vicino a casa, ha fatto sentire la mancanza del bar di fiducia, ha mostrato come sarebbe difficile la vita senza le tante eccellenze del territorio che costantemente lavorano per fornire prodotti e servizi. E come dalla collaborazione, dalla condivisione di idee e capacità, possano scaturire successi altrimenti irraggiungibili.

Ecco perché, in questa fase di ripartenza, proprio mentre le attività risollevano le saracinesche e le aziende tornano operative, nasce il progetto AziendApp. AziendApp è un portale web che ha l’obiettivo di mettere in relazione la domanda e l’offerta tra imprese di uno stesso territorio, di favorire il networking, di creare rete a livello locale. L’idea è nata da un gruppo di ragazzi di Brescia e Bergamo esperti di web, marketing digitale, informatica e sviluppo, rete vendita. Non è un caso che AziendApp nasca proprio in una zona particolarmente ricca di eccellenze, ma purtroppo anche duramente colpita dal Coronavirus. AziendApp è un modo per valorizzare il territorio e supportarsi a vicenda! Sul portale è possibile registrare gratuitamente la propria azienda o la propria attività, o cercare un fornitore.

Sono già online le aziende di Brescia (Vallesabbia, Lago di Garda…) e Bergamo. Il progetto poi si allargherà ad altre zone, la prossima sarà quella di Lecco. Sia le aziende che i privati potranno beneficiare di AziendApp: con pochi clic è possibile mettersi in contatto o essere contattati da aziende geograficamente vicine, ma con le quali magari non si ha mai lavorato. E siccome il lockdown ci ha insegnato anche l’importanza della comunicazione digitale e ha portato molti utenti ad avvicinarsi al web, AziendApp garantisce visibilità online alle imprese che si registrano al portale tramite sito, sponsorizzazioni, social network, newsletter, ecc.

Le idee non sono finite, nelle prossime settimane AziendApp si arricchirà di nuove funzioni: menù digitale, offerte di lavoro, coupon sconto, vendita di prodotti online.

