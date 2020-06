Buon compleanno Nadia Toffa: "Vogliamo solo dirti che ci manchi"

“Oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, e buon compleanno”. Poche parole, ma cariche di commozione, in diretta su Italia Uno da parte dei suoi colleghi de Le Iene, allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 10 giugno: è questo il giorno del compleanno di Nadia Toffa, la giornalista bresciana prematuramente stroncata da un tumore.

Gli auguri di mamma Margherita

Anche la madre Margherita, sulla pagina Facebook della Fondazione Nadia Toffa, ha voluto pubblicare un commovente messaggio: “Quarantuno anni fa nasceva il nostro tesoro – scrive mamma Margherita – L'argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo ancora forte nel cuore”.

La giovane Nadia è morta per un cancro al cervello: le prime avvisaglie della malattia mentre era in trasferta a Trieste per un servizio, quando fu colta da un malore. Per quasi due anni ha combattuto con il tumore, scrivendo anche un libro: la sua ultima apparizione televisiva risale al 22 gennaio del 2019, il suo ultimo post su Instagram il 1 luglio: il triste epilogo solo poche settimane più tardi.

Una Fondazione in sua memoria

“La immaginiamo serena e gioiosa tra gli angeli – scrive ancora mamma Margherita – Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato”. In suo nome vive e lavora una Fondazione, fortemente voluta dalla famiglia, che vuole portare avanti le volontà e le battaglie di Nadia, aiutando la ricerca contro i tumori e altre malattie, fornendo sostegno a persone bisognose e promuovendo progetti di sviluppo in zone svantaggiate, principalmente nel territorio italiano.

Il video pubblicato da Le Iene

In onda su Le Iene anche un brevissimo video, lo stesso che era stato pubblicato a poche ore dalla sua dipartita: niente parole, solo un dolce sottofondo musicale e la snella figura di Nadia che balla al tramonto, sulla spiaggia. Non si vedono i suoi occhi, né il suo volto: ma è impossibile non riconoscerla, per l'ultima volta.

