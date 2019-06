Le 5 migliori spiagge del lago di Garda

E' di certo uno dei motivi che fanno il lago di Garda, tutto compreso, la terza località turistica italiana (dopo la Riviera romagnola e il Lido delle Venezie) con circa 25 milioni di presenze ogni anno: parliamo delle coste, delle spiagge, dell'acqua forse non sempre limpida ma che sa regalare degli scorci da favola, basta sapere dove andare. Pronti a fare un tuffo, a prendere un po' di sole, magari a dissetarsi con un drink vista lago in un bel chiringuito: andiamo alla scoperta delle migliori spiagge del lago di Garda bresciano.

Giamaica (Sirmione)

La leggenda narra che il nome Giamaica (con la G, e non con la J come il mainstream vorrebbe) sia nato da alcuni giovani sirmionesi, e nemmeno troppi anni fa: era un posto quasi segreto, prima degli anni del “boom”, oggi ricercatissimo e cliccatissimo tra hashtag e stories su Instagram, tutti in cerca del selfie o della foto perfetta. La spiaggia comunque merita, eccome: i sassi che quando emergono ne fanno un paesaggio quasi lunare, le placide acque sirmionesi (in zona sempre limpide, o quasi), la vista memorabile. Si trova a due passi dalle Grotte di Catullo, attrezzata con un chiosco: la si può raggiungere solo a piedi, attraversando tutto il centro storico di Sirmione.

Pisenze (Manerba)

Come per la Giamaica, fino a pochi anni fa era sconosciuta ai più, e sfruttata al massimo solo dagli autoctoni: poi è arrivato Facebook, e ancora di più TripAdvisor, e non è difficile oggi trovarla piena di bagnanti (soprattutto in alta stagione). Parliamo della spiaggia di Pisenze, a Manerba del Garda: una spiaggia in ghiaia, con il mitico pontile (che purtroppo è libero ormai solo poche volte), l'acqua spesso pulita, le rocce e gli scogli del Sasso, subito sotto la Rocca. La si può raggiungere in auto, parcheggiando a debita distanza, e poi a piedi dai due ingressi principali (che sono due stradine). Non c'è un chiosco ad hoc, ma un ristorante a poca distanza.

Lido di Fasano (Gardone)

Dalla Valtenesi all'alto Garda, in territorio di Gardone Riviera: qui si trova il Lido di Fasano, un'altra spiaggia di ghiaia (libera, come le prime due che abbiamo citato) a meno di un chilometro dal centro del paese. Non molto lontano c'è un parcheggio libero, che ovviamente si riempie facilmente nei periodi di massima affluenza. Oltre al chiosco, che non fa mai male, è presente anche un campo di beach volley, oltre alle docce e ai servizi igienici. E' a due passi dallo storico circolo di canottaggio. Come la vicina spiaggia del Casinò, è “Bandiera Blu” (l'unica del Garda) per la qualità dell'acqua.

Lido dei Limoni (Gargnano)

Saliamo ancora di pochi chilometri verso nord, per fermarci in Via della Libertà a Gargnano. Qui trova posto il bellissimo Lido dei Limoni, con spiaggia libera ma attrezzata con lettini e sdraio, ombrelloni e pedalò, e pure chiosco (anzi, meglio: beach bar) per colazioni, aperitivi e pranzi leggeri, lo storico Giallo Limone. Molto frequentata dai giovani, anche per le serate in musica quando cala il sole. Come detto l'accesso è libero, ci sono docce e servizi, non manca nemmeno un comodo parcheggio.

Spiaggia San Giovanni (Limone)

Quasi al confine con il Trentino, ultimo Comune del Garda bresciano: siamo a Limone, dove si trova la piccola (ma bellissima) spiaggia di San Giovanni, di fronte alla fonte dell'omonimo torrente. Nel pieno dell'alto Garda, qui le sue caratteristiche ne vengono ancora amplificate: allo spettacolo del lago (con l'acqua davvero pulita, sempre) si affiancano le montagne che si alzano maestose, a strapiombo. La spiaggia è collegata con il litorale da una comoda passeggiata a lago: lungo tutto il percorso non mancano chiringuiti e locali. Come da prassi, è una spiaggia di sassi. Presente uno spazio attrezzato per il noleggio di sdraio e pedalò.