I migliori hamburger della provincia di Brescia

Carne succosa (e spessa), condimenti succulenti, contorni da leccarsi i baffi: sono questi gli ingredienti perfetti per gustare al meglio un hamburger come si deve. La tradizione americana ha sfondato anche in Europa, in Italia e a Brescia, eccome: sono tantissimi i ristoranti e i locali della provincia che col tempo si sono specializzati nella produzione di hamburger di tutti i tipi, e per tutti i gusti. Vere primizie del palato, spesso accompagnati da patatine croccanti, anelli di cipolla fritti e chi più ne ha, più ne metta. Per non parlare degli hamburger gourmet, con ingredienti rari e ricercati.

I migliori hamburger di Brescia e provincia

L'appetito vien mangiando: per questo abbiamo selezionato le quattro migliori hamburgerie di Brescia e provincia, almeno secondo le valutazioni e le recensioni degli utenti di Tripadvisor, il social network del gusto che nonostante le critiche (poche) continua ad essere la guida prediletta nella ricerca di locali e ristoranti, anche nel Bresciano. Pronti a partire allora: e che la digestione sia con voi.

Leo's Hamburgeria

Al primo posto della nostra speciale classifica troviamo Leo's Hamburgeria a Colombare di Sirmione: il ricco menu propone hamburger speciali (come il Tirolese o il Piemontese) di Angus o Chianina, oltre ai classici come il Cheese o il Bacon Cheese, dai 12 ai 18 euro in base a quanta carne volete (dai 150 ai 250 grammi di peso, mica male). Di fianco agli hamburger ci sono vari tagli di carne, e alcune specialità all'americana come il Pulled Pork o il Pastrami.

Bier Stube da Mauro

In Via Indipendenza a Brescia lo storico Bier Stube da Mauro, locale che da anni viaggia ai primi posti di classifiche e graduatorie di gradimento. Nel menu food ci sono addirittura una ventina di hamburger diversi, insomma una cosa da veri appassionati: dal classico Yuppi con bacon, insalata e pomodoro passando per il Mex, con salsa piccante e fagioli neri, un chilometro zero come il Mauro (con cipolle caramellate e formaggio Asiago) oppure il Tartufo, e ancora il Jack Daniel's con salsa al whisky e il Kobe, con carne macinata fresca di tipo Wague Kobe. I prezzi: da 12 a 18 euro, contorni compresi.

Spritz&Burger

Lo Spritz&Burger Hamburgeria di Desenzano del Garda era già stato al top della classifica, anche a livello italiano. Scalzato dai rivali nostrani, mantiene comunque il certificato di eccellenza dei consumatori, in grado dunque di soddisfare i gusti di qualsiasi affamato. Da sempre fedele alla linea: nel menu spiccano su tutti i vari Classic Burger, da 100 a 400 grammi in stile americano, austriaco, italiano e tedesco (e a prezzi più che modici, da 4,50 fino a 13,50 euro). Per i più scatenati non mancano nemmeno gli hamburger Gigante (da 800 grammi) e Big Daddy (da un chilo). Ci sono poi gli hamburger speciali: Asia, French, Hawaii e pure il Lago Burger, con filetto di pesce.

Taverna degli Scudi

Un altro must della gastronomia gardesana è la Taverna degli Scudi di Salò: il menu è quello di una vera taverna, con tanti piatti di ogni tipo, dove ovviamente non mancano gli hamburger che nel tempo hanno fatto guadagnare al locale la notorietà meritata. Stile classico ma che non stanca mai: hamburger americano anche in versione XXL, poi cheeseburger in doppia versione, infine l'hamburger toscano con carne di Chianina. Ma per gli appassionati di carne ci sono anche costate irlandesi, entrecote argentine, fiorentine irlandesi, stinco di maiale e costine, wurstel teutonici.