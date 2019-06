Le migliori gelaterie di Brescia

Pancia mia, fatti capanna: siete pronti ad assaporare gusti dolcissimi, sapori esotici, quintali di panna e di decorazioni? Ecco a voi, puntuale come il caldo dell'estate (che è arrivato, eccome), quella che forse è la classifica più attesa della stagione, il "best of" che tutti stavano aspettando, che sia cono o coppetta, coppa o vaschetta (da un chilo, minimo) da portare a casa.

Come già fatto per altre prelibatezze gastronomiche, come le pizzerie gourmet, i migliori sushi o le hamburgerie solo per citarne alcune, di seguito trovate una selezione delle migliori gelaterie di Brescia (città, poi arriveremo anche in provincia) sulla base delle recensioni e dei commenti degli utenti di TripAdvisor. Buona lettura.

Gelateria Ribera

Da un'idea nata da due fratelli (bresciani), la Gelateria Ribera di Via XX Settembre si è fatta conoscere per la varietà dei prodotti all'origine dei suoi gusti "classici", quindi frutta a chilometro zero ma cacao dal Sudamerica, oppure pistacchio di Bronte. Il laboratorio per la produzione del gelato è proprio accanto al negozio. Tra i gusti più apprezzati dai clienti si segnalano anche il torrone sardo e la vaniglia bourbon del Madagascar.

Gelateria Prima o Poi

Aperta dal 1986, da più di 30 anni, non ha mai deluso le aspettative. La Gelateria Prima o Poi si trova in Via Vittorio Veneto, e oltre ai gelati (dal cono alla vaschetta) propone anche torte e derivati. Un punto di riferimento storico per gli appassionati: tra i gusti più apprezzati dai clienti è bene ricordare la particolarità del cioccolanto fondente all'acqua, e poi il gelato al cremino, la crema, il malaga e il pistacchio.

Gelateria del Biondo

In tanti a Brescia la mettono in testa alla classifica, da sempre: è la Gelateria del Biondo di Via Vittorio Emanuele, bottega artigianale operativa dal 1935 e oggi aperta tutti i giorni, tutto l'anno, dalle 8 alle 24. Tra i suoi "pezzi" più celebri il "Bisc8" o i gelati da passeggio, e poi torte e pasticceria, i gusti da banco con assortimenti che vanno dai sapori delle spezie alle verdure, i formaggi e il cioccolato, uova, frutta e fiori.

Nonsologelato

La gelateria Nonsologelato di Via del Risorgimento è un'altra "perla" della produzione cittadina che meritava di essere citata. Ispirata alla tradizione toscana, si definisce gelateria artigianale creativa: celebre per le sue innumerevoli varianti del gusto cremino (le ultime: banana e caramello e Mars) o per le sperimentazioni esotiche come il gelato al fico d'India, e ancora gelati al fico e al caco, e in generale con la frutta di stagione.