Quasi mezzo milione di italiani hanno scelto di passare il Ferragosto in agriturismo: lo rivela Coldiretti sulla base dei dati raccolti da Campagna Amica, confermando il dato di almeno 450mila vacanzieri “che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto in agriturismo, all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta”. Il dato è in crescita del 7% rispetto allo scorso anno: “A far scegliere l'agriturismo – scrive ancora Coldiretti – rispetto alle altre forme di ristorazione è certamente l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti”.

Ma quali sono i migliori agriturismi della provincia di Brescia? Innanzitutto un po' di numeri. In tutto il territorio bresciano sarebbero ben 180: di questi più di un centinaio fanno parte della rete di Campagna Amica. Per stilare questa speciale (e gustosa) graduatoria ci siamo affidati anche alle recensioni degli utenti pubblicate su TripAdvisor.

Agriturismo 30

Merita una menzione speciale l'Agriturismo 30 di Moniga del Garda, tanto speciale da meritarsi un fuori classifica tutto suo: la struttura è operativa dal 2004, con oltre 40mila metri quadrati di prati dove sorge una vera e propria attività agricola con pony olandesi, capre tibetane, animali di bassa corte e 1.200 piante secolari di olivo. E poi ortaggi coltivati direttamente, frutta e grano: aperto a pranzo e cena, con un menu imperdibile che spazia dallo spiedo bresciano al pesce di lago, la pasta fatta in casa, i casoncelli e le costate, una tagliata di manzo morbidissima e pure vini prodotti in loco. E se questo non basta, è possibile pure fermarsi a dormire (in 4 camere e 2 appartamenti). Merita una visita anche per la simpatia dei proprietari e dei dipendenti: il deus ex machina dell'Agriturismo 30 è ovviamente Frank Caraffa, che vi aspetta in un ambiente “rustico, genuino e familiare”.

Agriturismo Cascina Reciago

L'Agriturismo Cascina Reciago è una realtà turistica che fa parte della Contrada La Cavallina di Lonato, ancora sul lago di Garda. La cascina è stata ristrutturata conservando uno stile e uno spirito rustici. I piatti per le colazioni sono cucinati in casa e, fanno sapere i proprietari, “rispettano l'amore per la buona tavola e la cucina di una volta”. La proprietà, con annesse le stalle per i cavalli, è immagine dello spirito che anima tutte le strutture del complesso, nel segno dell'ospitalità e del calore familiare. Per gli amanti dell'attività equestre c'è la possibilità di ospitare il proprio cavallo in ampi box, per effettuare meravigliose escursioni.

Agriturismo Le Quattro Terre

L'Agriturismo Le Quattro Terre si trova a Corte Franca: un antico cascinale del Settecento, ristrutturato per recuperarne i tratti e gli ambienti caratteristici, fa da scenario all'agriturismo, luogo dove l'atmosfera ricercata e la quiete – scrivono i proprietari – “incontrano una cucina fatta di tradizione e cura del dettaglio”. Nel cuore della Franciacorta, la struttura dispone di 11 camere, aperte sette giorni su sette. Il ristorante è un gioiello per i prodotti locali: nel menu estivo non mancano le sarde di Montisola, millefoglie di vitello, casoncelli fatti in casa. A margine del ristorante, la struttura è a disposizione per organizzare banchetti e ricevimenti.

Il Bagnolo Eco Lodge

Il Bagnolo Eco Lodge di Salò, in località Bagnolo, si propone come “agriturismo di charme sul lago di Garda”. Tra i piatti simbolo del ristorante si segnalano la tagliatelle fresche con ragù tradizionale di carni della fattoria: “Un piatto storico – scrivono i proprietari – in cui ritrovare l'armonia, i colori, i profumi e i sapori di tutte le nonne italiane: un fumante invito che racconta di una cura lunga e attenta, che parte esclusivamente dal benessere degli animali della fattoria”. Nei vari piatti s'incontrano le uova di gallina a chilometro zero, farine macinate a pietra, olio extravergine del Garda. Per quanto riguarda il pernottamento, all'Eco Lodge sono presenti 12 alloggi, da circa 40 metri quadrati ciascuno.