Brescia, aperta nuova maxi-palestra: 2.000 metri quadri e 30 nuove assunzioni

Addio supermercato, che in realtà era chiuso ormai da quasi dieci anni: al posto dell'ex Standa una nuova palestra del brand McFit, per oltre 2.000 metri quadrati di superficie disposti su tre piani. Dopo una gustosa preview con tanto di ospiti Vip, tra cui l'ex velina Federica Nargi e gli sportivi Giorgia Villa (ginnastica artistica) e Giovanni De Gennaro (canoa), l'apertura ufficiale al pubblico è fissata per oggi, giovedì 20 dicembre. Per l'occasione è stata annunciata anche una promozione ad hoc: sarà possibile allenarsi gratuitamente per 20 giorni, fino all'8 gennaio, senza pagare la quota d'iscrizione.

Questione di marketing, ma è giusto così: la nuova palestra, come detto, prende il posto che un tempo era occupato dalla Standa, chiusa dal 2010. La struttura si trova all'angolo tra Via IV Novembre e Piazza Vittoria, in una zona centralissima della città: proprio per questo era un investimento tanto atteso. Per completare l'opera ci sono voluti più di 2 milioni di euro.

Maxi-palestra e 30 nuovi posti di lavoro

La maxi-palestra è attrezzata con macchinari di ultima generazione, e corsi di ogni tipo, dal total body al pilates, dal group workout al cyberobics. Nella nuova struttura cittadina hanno trovato lavoro circa 30 persone. McFit è un marchio tedesco, il più grande in Germania con 246 palestre e quasi un milione e mezzo di iscritti.

In tutta Europa si contano sedi e store in Spagna, dove sono più di 40, e in Italia: quella bresciana è la 34ma palestra del gruppo in penisola. Ma anche in Polonia, Austria e altri Paesi europei. Alcuni dei “club” gestiti dal gruppo McFit sono aperti 24 ore su 24, sette giorni su sette. Gli ultimi dati disponibili raccontano di un fatturato annuo vicino ai 300 milioni di euro, e circa 5.000 dipendenti.