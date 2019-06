Vino e territorio insieme per il turismo: a Desenzano la prima "Mappa del Lugana"

E' la prima “Mappa del Lugana” di sempre, mai pubblicata prima: già distribuita in migliaia di copie, più di 5000, in tutte le strutture ricettive di Desenzano del Garda. Al suo interno raccoglie le prime 11 localizzazioni di altrettante aziende vitivinicole desenzanesi, che ovviamente producono Lugana: è il primo passo di una probabile (e proficua) collaborazione tra il Consorzio Albergatori, che ha ideato il progetto, e il Consorzio di tutela del vino bianco più noto (e bevuto) del lago di Garda (e non solo). L'iniziativa è anche patrocinata dal Comune, che ha pure contribuito con un sostegno economico.

"C'è un tesoro da scoprire"

“C'è un tesoro da scoprire: si chiama Lugana”: è questo il titolo (suggestivo) del progetto. Le mappe già distribuite serviranno a “orientare” i turisti che alloggiano a Desenzano, alla scoperta dei produttori dell'entroterra. Per ciascuna cantina aderente, come detto in tutto sono 11, sulla cartina è presente, oltre alla localizzazione, anche un riferimento agli orari di apertura, informazioni utili e contatti, l'eventuale possibilità di effettuare visite in cantina o degustazioni guidate. “Questo è solo il primo passo – spiega Lucia Cerini del Consorzio Albergatori, che ha seguito in prima persona l'iniziativa – nella logica di quel turismo di qualità che non può più prescindere dall'enogastronomia. Un fenomeno che rappresenta una forte identità, le nostre radici storiche e culturali: in questo modo vogliamo invitare tutti quelli che soggiornano a Desenzano, guidarli alla scoperta del nostro oro bianco”.

Un progetto in divenire

Della serie, chi ben comincia: il prossimo step comunicativo potrebbe essere la pubblicazione in digitale della stessa mappa, ma aggiornata e ampliata, e ovviamente interattiva. Poi domani, chissà: l'ipotesi sul tavolo è quella di proseguire sulla stessa strada, realizzando altre guide simili (in formato cartaceo e non solo) ma dedicate ad altre eccellenze del territorio locale, in primis la produzione di olio di oliva extravergine del Garda. “Non è più il tempo delle vacanze mordi e fuggi – continua Cerini – ma di esperienze che si evolvono, di scoperte. I nostri prodotti sono il vero argomento che aiuta la destagionalizzazione, gli ambasciatori del territorio in giro per il mondo”.

La mappa del Lugana

Sono undici le cantine presenti nella “Mappa del Lugana”, tutte di Desenzano del Garda. Alcune storiche, altre più giovani: ma tutte testimonianza di un prodotto che negli ultimi anni si è reso protagonista di una crescita inarrestabile, culminata con il record di oltre 17 milioni di bottiglie prodotte nel 2018. Di seguito l'elenco completo.