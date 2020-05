HugForUs: un abbraccio collettivo vistuale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nasce l’iniziativa di solidarietà HugForUs, strumento di avvicinamento sociale creato per l’emergenza Covid-19. L’iniziativa artistica HugForUs, parte del progetto Collectcolorswithme, ideata da Marco Amedani (Brescia, 1984), ha l’intento di aiutare i cittadini del mondo a superare le distanze sociali imposte durante il lockdown che ha fermato il pianeta. La pandemia sta toccando tutti, è una lotta che ci avvicina a livello globale. Ci ritroviamo tutti con sentimenti comuni, in tutto il mondo, a prescindere dalla lingua e dalla cultura.

HugForUs nasce con l’intento di poter stare più vicini e scambiarsi abbracci attraverso il Colore e la Luce. Questi due mezzi comunicativi ci rendono parte di una comunità che si sta scoprendo molto più grande di quello che fino ad oggi si credeva. In questo momento di grande difficoltà, che ha visto Brescia e molte altre città italiane al centro del ciclone della pandemia, accresce maggiormente l’esigenza di sentirci vicini.

Venerdì 24 aprile è stata rilasciata l’app HugForUs, con essa avremo la possibilità di abbracciare il mondo! Una volta scelto il proprio colore sull'App, disponibile su Google Play (e presto per dispositivi iOS), questo si unirà all’abbraccio insieme a quello di molti altri. Tutti gli abbracci saranno inviati ad un server che li memorizzerà, creando una memoria colorata di questo tempo. L’utente potrà ricevere l’abbraccio virtuale guardando la live su YouTube, tutti i giorni dalle 19 alle 24. HugForUs ha come obiettivo abbracciare l’intera Italia e il mondo. Il Team di volontari è un gruppo di professionisti e amici (provenienti da Brescia, Udine, Minneapolis, Lecce, Torino) che sta vivendo il periodo di lockdown distanti e che insieme vogliono donare alle persone un modo per stare più vicini abbattendo i confini imposti. Tutti possono partecipare: privati cittadini, aziende e Istituzioni, ognuno in maniera differente. L’iniziativa ha già raggiunto molte case di cittadini di tutto il mondo.

HugForUs è già arrivato: Milano, Brescia, Roma, Torino, Cremona, Madrid, Tomsk, Londra, New Castle, Berlino, Parigi, Minneapolis, Philadelphia. È stato sviluppato un software che trasformerà i colori degli utenti in segnali digitali da usare per installazioni, come videoproiezioni o impiegando corpi illuminanti, che potrà essere installato su un personal computer da chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa per poi attivare una diretta streaming usando i sistemi già esistenti per condividerla, come per esempio su Facebook o YouTube.

I colori e i nostri abbracci potranno essere visti in tutte le città del mondo che aderiranno all’iniziativa. Con HugForUs possiamo mostrare la nostra vicinanza stando a casa. Un abbraccio collettivo mondiale, simbolo di solidarietà, unione e supporto. Con il sostegno di Arteamica Maggiori informazioni su www.hugforus.com Contatti: hugforus@gmail.com 3343954460 Federica Scolari