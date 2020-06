La meraviglia delle Grotte, del Castello e della Villa Romana

Una storia millenaria, immersa nella natura e in un paesaggio meraviglioso: da martedì 9 giugno hanno riaperto al pubblico anche i musei del Garda, tra cui il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo di Sirmione – che fanno parte delle dieci cose da vedere almeno una volta nella vita – e la Villa Romana di Desenzano. I visitatori potranno tornare ad ammirare le bellezze culturali e paesaggistiche dei vari siti, collocati in una cornice – quella del Benaco – dove natura e cultura si fondono in un unicum irripetibile.

La Direzione regionale dei musei della Lombardia fa sapere che per garantire a tutti una visita in sicurezza, sono state introdotte alcune modifiche nei percorsi e nelle modalità di accesso. “Prima di recarvi sui luoghi – è il consiglio della Direzione regionale – leggete con attenzione e, se potete, stampate e portate con voi le informazioni e le mappe”. Tutto quello di cui avete bisogno è disponibile nella sezione dedicata del sito web dei musei lombardi.

Il Castello Scaligero

Sarà possibile visitare il Castello Scaligero dalle 8.15 alle 13.45 dalla domenica al mercoledì, e dalle 13.45 alle 19.15 dal giovedì al sabato, con ingressi ogni 45 minuti e prenotazione obbligatoria (fino a 15 minuti prima) direttamente sul sito midaticket.it/garda. I visitatori saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea, dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale minima di 1,5 metri. Sarà consentito l'ingresso fino a un massimo di 20 persone alla volta: i visitatori dovranno presentarsi all'ingresso 5 minuti prima del proprio turno di visita, con copia cartacea o digitale della conferma di prenotazione ricevuta via mail.

Le Grotte di Catullo

Sarà possibile visitare le Grotte di Catullo dalle 14 alle 19.20 dalla domenica al mercoledì, ultimo ingresso alle 18.40, e dalle 8.30 alle 13.50 dal giovedì al sabato, ultimo ingresso alle 13.10. Anche in questo caso è obbligatorio prenotarsi sul sito midaticket.it/garda: all'ingresso sarà misurata la temperatura, e sarà necessario mantenere la distanza di 1,5 metri da altre persone per tutta la durata della visita. Sono vietati gli assembramenti, ed è sconsigliabile toccare le ringhiere. Nel sito sarà consentito l'ingresso a un massimo di 40 persone alla volta: i visitatori dovranno presentarsi all'ingresso 5 minuti prima del proprio turno, con copia cartacea o digitale della conferma di prenotazione.

La Villa Romana

Sarà possibile visitare la Villa Romana di Desenzano dalle 14 alle 19.30 dalla domenica al mercoledì, ultimo ingresso alle 19, e dal giovedì al sabato dalle 8.30 alle 14, ultimo ingresso alle 13.30. Valgono le stesse indicazioni già elencate per i siti di Sirmione, tra cui la prenotazione online obbligatoria. All'interno della villa sarà consentito l'ingresso fino a un massimo di 20 persone alla volta.