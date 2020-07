Buon compleanno Gardaland: in 45 anni ha accolto 100 milioni di visitatori

Un compleanno speciale per Gardaland: il celebre parco divertimenti domenica 19 luglio festeggia i suoi primi 45 anni di gloriosa attività. Ha resistito alle crisi, ai cambiamenti di moda e costumi, ora anche al lockdown: costituito in origine da poche attrazioni distribuite su una superficie di circa 90mila metri quadrati, il parco nel tempo è cresciuto affermandosi come importante realtà a livello europeo, adeguandosi continuamente alle esigenze e aspettative dei suoi ospiti.

I momenti più importanti della storia di Gardaland

Tanti i momenti importanti della sua storia: dalla costruzione (nel 1998) della dark ride La Valle dei Re, la prima di questo tipo in Europa, all'apertura nel 1992 de I Corsari, dark ride totalmente interrata che rappresentò, per l'epoca, l'opera più imponente mai realizzate in un parco divertimenti italiano (costata più di 60 miliardi di lire, in tre anni di lavoro).

Tra le opere più recenti ricordiamo, tra il 2000 e il 2002, l'area Fantasy Kingdom che è oggi è l'emblema del parco, e l'apertura nel 2011 di Raptor – il primo wing coaster europeo – e nel 2015 di Oblivion, primo dive coaster in Italia (e il più lungo d'Europa). Ad oggi il Gardaland Resort occupa una superficie di oltre 600mila metri quadrati, e ospita una quarantina di attrazioni.

In 45 anni più di 100 milioni di visitatori

Ma quanti sono i bresciani che possono dire di non essere mai stati a Gardaland? Nei suoi 45 anni di storia il parco ha accolto più di 100 milioni di visitatori tra famiglie, coppie e gruppi di amici, senza sosta per quattro diverse generazioni. Dal punto di vista occupazionale, dal 1975 ad oggi Gardaland ha dato lavoro a oltre 50mila persone.

Per celebrare i suoi 45 anni, Gardaland ha pubblicato un breve video che racconta il passato, il presente e il futuro del parco, con suggestive immagini d'epoca e moderne inquadrature in alta definizione. Buona visione.

