Per la figlia avuta da Renga, Ambra sogna un futuro da Aurora Ramazzotti

Un scambio social tra mamme famose su Instagram, con al centro il futuro delle loro figlie: è quello che ha visto coinvolte Michelle Hunziker e Ambra Angiolini.

La showgirl svizzera ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto della figlia Aurora insieme al fidanzato Goffredo, commentando: "Ormai stanno insieme da più di due anni. Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli, un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di “bestia” e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco! D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte. Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità".

Il post ha ricevuto l'apprezzamento di Ambra Angiolini, che ha voluto scrivere un pensiero anche per la sua Jolanda, la giovane figlia avuta dalla relazione con il cantante bresciano Francesco Renga, che nelle feste di liceo già incanta il pubblico con la sua bellissima voce, proprio come il padre. "Speriamo che anche Jolanda incontri un Groffedo! - scriva Ambra -. Ora mi chiamerà per il commento ma io non lo farò 😂❤". Si sa, al cuore di mamma non si comanda, ma un commento tenero si può perdonare; anche da adolescenti.