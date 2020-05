Elettra Lamborghini avvistata sul lago di Garda: "Cerco il posto dove sposarmi"

Avvistata sul lago di Garda la “Twerking Queen” Elettra Lamborghini: fresca della festa per i suoi 26 anni, la rampolla più chiacchierata d'Italia è stata vista a Desenzano e poi a San Felice, o meglio a Portese, dove in barca ha raggiunto l'Isola del Garda (ipotetica location per il suo futuro matrimonio, come ammette lei stessa).

Lontano dai riflettori e dai fan scatenati, insieme agli amici di sempre (e al wedding planner Enzo Miccio) la scatenata Elettra - che quest'anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo come la sua “Musica (e il resto scompare)” - si sta guardando in giro a caccia del luogo ideale dove celebrare i suoi fiori d'arancio.

Da tempo è fidanzata doc con Afrojack, al secolo Nick van de Wall, celebre deejay, produttore e remixer olandesi di origini surinamesi, classe 1987. Nota curiosa: è alto più di 2 metri, e il confronto con la “piccola” Elettra fa sempre sorridere i fan. Ma intanto è amore vero: anche su Instagram Elettra Miura non si risparmia, e annuncia il conto alla rovescia. Tradotto: meno di sei mesi al matrimonio.