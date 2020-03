Epidemia e mascherine: quali sono e come funzionano

Nei lunghi giorni dell’emergenza Coronavirus sono tantissimi anche i bresciani che hanno cominciato a indossare la mascherina nei luoghi pubblici, durante i loro spostamenti, come dispositivo di protezione individuale e di tutela della salute degli altri. Nei negozi e nelle farmacia è davvero difficile trovarle, e anche sul web per un primo invio ci sono da aspettare almeno un paio di settimane.

Ma niente panico, non ce n’è davvero bisogno: vi siete mai chieste quali sono le mascherine che effettivamente sono efficaci per la propria tutela e quella degli altri nell’ambito dell’epidemia da Covid-19? A questa domanda ha risposto la Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che ha pubblicato un dettagliato vademecum sulle mascherine di cui in queste settimane abbiamo sentito tanto parlare.

Vediamo allora quali sono le tipologie dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) respiratori da utilizzare durante l’evento epidemico.

Mascherina chirurgica

Limita la diffusione nell’ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di individui infetti o potenzialmente infetti. Non ha funzione filtrante in fase inspiratoria, pertanto non protegge dall’inalazione di particelle aeree di piccole dimensioni. Deve essere indossata da individui infetti o potenzialmente infetti.

FFP 1

Filtra l’80% delle particelle ambientali con diametro maggiore o uguale a 0,6 micron (µm). Se dotata di valvola espiatoria, non ha funzione filtrante in fase espiatoria. Non è raccomandata per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea.

FFP 2

Filtra il 95% delle particelle ambientali con diametro maggiore o uguale a 0,6 µm. Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiatoria (la valvola espiatoria è per il comfort dell’operatore). Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti.

FFP 3

Filtra il 98-99% delle particelle ambientali con diametro maggiore o uguale a 0,6 µm. Se dotata di valvola espiatoria, non ha funzione filtrante in fase espiatoria (la valvola espiatoria è per il comfort dell’operatore). Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infatti o potenzialmente infetti, in particolare durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione (intubazione, broncoaspirazione a circuito aperto, broncoscopia, etc).