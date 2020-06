Coronavirus, i contagi e la Fase 2: i dati aggiornati Comune per Comune

A un passo dalla riapertura totale dei confini regionali italiani sono 355 i nuovi casi di Coronavirus accertati tra sabato e domenica: di questi 210 sono in Lombardia, pari al 59,15%, e 44 in provincia di Brescia, ancora una volta la prima provincia italiana per numero di nuovi contagi (il 12% del totale italiano). In Lombardia sono 88.986 i casi accertati di Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, 233.019 in tutta Italia: 33 i decessi lombardi nelle ultime 24 ore, pari al 44% di tutti i nuovi decessi italiani (totale lombardo 16.112, poco meno della metà dei 33.415 morti italiani per Coronavirus).

I dati per provincia: 44 nuovi casi nel Bresciano, che portano il totale a 14.768, 43 i nuovi casi a Bergamo (totale 13.366), 32 i nuovi casi a Milano (totale 23.076 di cui 9.788 in città) e 25 i nuovi casi a Varese (totale 3.619). In queste ore sono stati resi noti anche i contagi per ciascun Comune bresciano (anche in Valle Camonica, ma aggiornamenti in corso): sono aggiornati al 31 maggio.

Coronavirus: i contagi Comune per Comune

Sono passate circa due settimane dall'ultima volta che abbiamo pubblicato il totale dei casi di Covid-19 per tutti i Comuni della provincia: cosa è cambiato dalla Fase 2 ad oggi? Sono 701 i nuovi contagi nelle ultime due settimane, di cui quasi uno su cinque nel capoluogo (128 nuovi casi dal 16 al 31 maggio, totale 2.182).

Sono solo 6 in tutta la provincia i Comuni dove i contagi aumentano a doppia cifra: 23 nuovi casi a Desenzano dal 16 al 31 maggio (totale 293), 14 a Chiari (totale 249), 12 a Coccaglio (totale 114), 11 a Rodengo Saiano (totale 145) e a Villa Carcina (totale 147), 10 a Ghedi (più 189). Anche se a ranghi decisamente ridotti, e con una carica virale probabilmente meno efficace, l'ombra del Covid non ha lasciato la nostra provincia: dei Comuni dove si è registrato almeno un caso dall'inizio dell'epidemia, solo un quarto (in tutto 48 su oltre 200) possono vantare il traguardo dei “contagi zero” nelle ultime settimane.

I paesi bresciani a “contagio zero”

Questo l'elenco completo: Agnosine, Anfo, Barbariga, Bassano Bresciano, Brandico, Brione, Capovalle, Casto, Cigole, Collio, Corzano, Dello, Fiesse, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Gottolengo, Isorella, Lavenone, Limone, Longhena, Maclodio, Marmentino, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Offlaga, Pavone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pontevico, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio Valsabbia, San Felice, San Zeno, Sirmione, Soiano, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Villachiara, Villanuova e Zone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per concludere, la tabella con i casi Comune per Comune, aggiornata al 31 maggio.