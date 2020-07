Coronavirus, arriva il cinema drive-in: film sotto le stelle, ma in macchina

Alla faccia del Covid, torna il cinema drive-in: auto, moto e biciclette sono attese a partire dalla prossima settimana nella zona industriale di Via del Canneto, a Borgosatollo. E' qui che verrà allestita una sala cinematografica all'aperto, con maxi-schermo a led da oltre 30 metri quadri, e dove sarà possibile guardare i film seduti comodamente sulla propria auto. Come negli anni Cinquanta e Sessanta.

L'iniziativa è organizzata dalla Black Stare Service, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco. L'ingresso sarà completamente gratuito, con due spettacoli ogni sera: il primo alle 20, dedicato ai bambini, e il secondo alle 22 per gli spettatori più grandi. Come detto si potrà arrivare in auto, ma anche in moto o in bicicletta (ognuno avrà i suoi spazi): verrà allestita anche una “gradinata” per chi si vorrà sedere, mantenendo ovviamente le distanze di sicurezza.

Ingresso gratuito ma solo su prenotazione

Come da prassi verrà misurata la temperatura corporea all'accesso, e per qualunque arrivo: auto, piedi, moto o bicicletta. L'ingresso è gratuito ma solo su prenotazione: per info basta un clic sul sito web di Black Star Service. Questo il programma del prossimo weekend, dal 24 al 26 luglio: