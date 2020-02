Musica, arte e vino per la prima volta insieme: a Brescia il "rosa" si stappa al museo

Gli addetti ai lavori lo chiamano “déblocage”, che liberamente interpretato può essere la prima uscita, il primo assaggio: ancora una volta, l'arte del vino e l'arte della storia s'incontrano a Brescia per uno straordinario evento, anche quest'anno nel giorno di San Valentino. Come previsto dal disciplinare di produzione, infatti, sarà il 14 febbraio la data che segna il ritorno sul mercato del chiaretto Valtenesi (con la nuova annata, il 2019): l'evento sarà celebrato nella sede del Museo diocesano di Via Gasparo da Salò, per la “prima” del Valtenesi, un grande banco d'assaggio (a ingresso gratuito) in programma dalle 18 alle 20.30.

Saranno più di 30 le cantine pronte a stappare e proporre in degustazione, in assoluta anteprima, i nuovi vini rosa in abbinamento ad assaggi di risotto al Valtenesi. L'ormai tradizionale appuntamento con il déblocage del nuovo millesimo è anche l'occasione per inaugurare ufficialmente la collaborazione tra il Consorzio Valtenesi e il Festival LeXGiornate.

Musica e vino, creatività e contaminazione

“Sarà solo il primo passo di una partnership che proseguirà nel corso dell'anno – spiega il presidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago – Il maestro Daniele Alberti e lo staff del Festival saranno al nostro fianco non solo per far crescere manifestazioni già consolidate e conosciute come Italia in Rosa, a giugno, e Profumi di Mosto, in ottobre, ma anche per un nuovo evento che si terrà sul territorio a Puegnago con il coinvolgimento dei grandi protagonisti della ristorazione gardesana”.

Bellezza, creatività, contaminazione: e ancora qualità, impegno e passione. Sono queste le parole d'ordine (e i valori imprescindibili) che definiscono il denominatore comune tre musica e vino, mondi apparentemente distanti eppure confinanti, dal cui incontro si genera un'alchimia magnetica, un'ebbrezza sensoriale senza confini.

“Raccontare storie attraverso i linguaggi dell'arte rappresenta da sempre lo stimolo vitale per ogni progetto targato LeXGiornate – spiega il direttore artistico Daniele Alberti – L'idea di poter interpretare l'anima dei vini rosa si è subito tradotta in una sfida condivisa ed estremamente stimolante: partendo dai cinque parametri della creatività abbiamo così disegnato un percorso a tappe ed eventi dislocati tra Brescia e la riviera del Garda, dove la poesia del vino si fonderà con la magia della musica, aprendo nuovi orizzonti, da esplorare secondo una prospettiva diversa”.

La “prima” al Museo diocesano

Obiettivo della “prima” del 14 febbraio è portare l'eccellenza del Valtenesi nel cuore di Brescia, avvolti dall'ospitalità di un'istituzione di grande prestigio culturale e artistico come il Museo diocesano, nel complesso monumentale di San Giuseppe. “Da qui partirà la campagna di lancio, per il 2020 – dice ancora Luzzago – di un prodotto che negli ultimi cinque anni ha praticamente raddoppiato la produzione, arrivando alla soglia dei 2 milioni di bottiglie”.

Ma che succederà il venerdì di San Valentino? Sarà una serata “dinamica, sinestetica e multimediale”, chiosa Alberti senza aggiungere troppo: “Verrà creata un'installazione luminosa e musicale di grande effetto”. Passo dopo passo, sorso dopo sorso: “Lavorando in sinergia con il Consorzio, l'obiettivo è contribuire attivamente a dare alla Valtenesi la spinta per un nuovo, e decisivo, salto di qualità”.