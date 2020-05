Chiara Ferragni tra le caprette, per l'agriturismo 20mila nuovi follower in 24 ore

Tutti pazzi per Chiara Ferragni: la star di Instagram da oltre 20 milioni di follower (il “suo” Fedez ne ha “soltanto” 10 milioni e mezzo, la sorella Valentina si ferma a 3,3 milioni) e imprenditrice di se stessa, che ha fatto del suo nome e del suo volto un brand da decine di migliaia di euro a post (si dice fino a 60mila, quando è sponsorizzato) nel weekend è stata avvistata in Val Brembana, nell'agriturismo Ferdy di Lenna, provincia di Bergamo.

E' una delle prime uscite pubbliche post-lockdown di Ferragni: si è presentata in agriturismo per passare una giornata in famiglia, anche se senza Fedez, ma con la madre Marina Di Guardo e il suocero (il papà di Fedez) Franco Lucia. Oltre ovviamente al piccolo Leone, che ha pochi anni di vita ma già una notorietà internazionale.

Sgargiante vestito giallo, con shorts e top vista ombelico, sono bastate un paio di Stories su Instagram e qualche scatto rubato tra mucche e caprette per scatenare i fan, che si sono riversati a migliaia anche sulla pagina di Ferdy: una pioggia di like e condivisioni che ha portato a oltre 20mila nuovi follower (e in poche ore) anche per il celebre agriturismo bergamasco.