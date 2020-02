Le migliori pasticcerie del Garda si sfidano in televisione: arriva Cake Star

A dire la verità la sfida è già fatta e finita, il vincitore decretato e deciso: le telecamere di Cake Star, infatti, erano state avvistate sul lago di Garda ancora lo scorso autunno. Ma fino ad oggi nessuno sa ancora niente: come da prassi, infatti, niente è trapelato su com'è andata l'attesa contesa. Conto alla rovescia: mercoledì 12 febbraio alle 21.10 su Real Time andrà in onda l'episodio gardesano di Cake Star – Pasticcerie in sfida, il programma televisivo condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara che celebra quest'anno la terza stagione consecutiva.

Il terzo episodio della terza stagione

Quello del lago di Garda è il terzo episodio dell'anno, dopo la disfida in Riviera Romagnola e nella Valle d'Itria: la prima stagione è andata in onda tra febbraio e marzo 2018, con otto episodi, la seconda invece tra febbraio e aprile dello scorso anno, con 12 episodi. La terza è tutta da scoprire: per la prima volta, invece che le pasticcerie di una sola città, si sfidano i locali di un'area più vasta (finora, appunto, la Riviera Romagnola, la Valle d'Itria e il Garda).

Cake Star sul lago di Garda: le pasticcerie in gara

Tutti lo sanno da tempo, dunque non è segreto svelare i nomi delle tre pasticcerie che si sono sfidate sulle rive gardesane: due sono a Manerba, la terza a Salò. A Manerba la Pasticceria Di Novo è da tempo menzionata anche dalle guide del Gambero Rosso: la famiglia Di Novo lavora sul Garda ormai da più di un quarto di secolo.

E' più recente l'ascesa della pasticceria Creazioni Caffè, ancora a Manerba, gestita da due giovanissime (Giulia Cerboneschi e Francesca Serra) che hanno meno di 60 anni in due: anche il loro locale, comunque, è già nei ranghi delle celebri guide del Gambero. Non da meno il terzo sfidante, l'altrettanto celebre El Pastiser di Salò: un pezzo di storia gardesana, aperta nel lontano 1986 da Marco Zuanelli, che ancora oggi la gestisce insieme alla moglie e ai figli.

Cosa succede a Cake Star

Anche il talent culinario Cake Star richiama altri programmi simili dedicati però a pasti completi (come i Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese o Little Big Italy di Francesco Panella). Nel dettaglio, in ogni puntata si sfidano tre pasticcerie i cui proprietari, a turno, danno un giudizio in merito all'aspetto all'aspetto della pasticceria (la celebre “location”), alla produzione di pastarelle, infine il dolce che è il cavallo di battaglia del locale. I proprietari possono votare con un punteggio da 0 a 5 stelle: a questi voti si aggiungono quelli dei conduttori Follesa e Carrara, e il loro giudizio andrà a sommarsi a quello dei concorrenti.