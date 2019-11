"Buon Natale Brescia": musica, spettacolo e cultura fino al 6 gennaio

"Buon Natale Brescia" è il programma delle attività realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il magico periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti. Dal 24 novembre al 6 gennaio un calendario fitto di eventi e appuntamenti, realizzati con la preziosa partecipazione di molte realtà cittadine e con il sostegno di A2A, Fondazione Asm e BresciaMobilità. Di seguito il calendario completo.

BUON NATALE BRESCIA

Domenica 24 novembre

Piazza Loggia, ore 17.00

STEAM … CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO!

Una futuristica aerostazione di ispirazione SteamPunk fa da scenario a uno show acrobatico e visuale innovativo e divertente, ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali. Sei bizzarri personaggi si ritrovano per caso nella stazione di Steam, in attesa di partire a bordo dello Steam Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito! Nella sala d'attesa, le storie dei personaggi si incrociano. Tra colpi di scena mozzafiato, pura poesia gestuale, musiche originali e effetti scenografici, si scopre che tutti viaggiano per un motivo e tutti hanno un motivo per viaggiare… l’INCONTRO!

Spettacolo a partecipazione libera e gratuita

uno spettacolo della Compagnia SONICS

Domenica 1 dicembre

Centro storico, dalle 15.00

IL CIRCO CONTEMPORANEO

Ancora una domenica di emozioni con La Strada Winter, il festival di circo contemporaneo, teatro, musica e danza. Piazze e vie del centro diventano il palcoscenico di piccoli grandi spettacoli stupefacenti, esilaranti, poetici, commoventi. Acrobati, clown, maghi, giocolieri… artisti provenienti da tutto il mondo capaci, con il loro linguaggio universale fatto di gesti, sguardi e suoni di unire e rapire il pubblico di tutte le età.

AMAMI! di Michele Fois (ore 15.00, Piazza Vescovado)

CARTOON TOYLETE – El Nino del Retrete/Teatro delle Foglie (ore 15.45, Corso Zanardelli)

BEAT SOCKS – Stefano Locati Freakclown (ore 16.45, Corso Palestro)

RAFFAELLO CORTI SHOW (ore 17.15, Piazzetta Pallata)

MAGO PER SVAGO. L’ABILE TEATRO – Simone Barboni e Mirco Bruzzersi (ore 18.00, Piazza Loggia)

Tutti gli spettacoli sono a partecipazione libera e gratuita

a cura di C.L.A.P.S Spettacolodalvivo, in collaborazione con il MiBACT e Regione Lombardia

Domenica 8 dicembre

Centro storico, dalle 15.30

STORIE IN CORSO

Storie, fiabe, favole e leggende contornano questa terza domenica. Personaggi natalizi della più nota letteratura per l’infanzia, assieme ad altri provenienti dalla penna di autori sconosciuti, prendono vita e parola grazie a speciali narratori, accompagnati da musiche della tradizione o di paesi lontanissimi. Cinque stazioni (Corso Palestro, Piazzetta Pallata, Piazza Vittoria, Corso Zanardelli, Piazza Loggia) da cui partire in un viaggio alla scoperta di mondi fantastici … di ieri, oggi e domani. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita

In viaggio tra le “ombre” del Natale

Il più ombroso dei personaggi natalizi, Ebenezer Scrooge, il vecchio ed avaro protagonista di “Canto di Natale” di Charles Dickens, prende vita in un magico teatro delle ombre e diventa la guida d’eccezione di un incredibile “viaggio nel tempo”. Dove si incontrano anche gli zampognari!

Viaggio attraverso i paesi del Natale

Un fantastico viaggio, tra parole e note, di racconti e tradizioni di Natale attraverso i paesi del mondo.

Viaggi gastronoAmici di Natale

Che Natale è senza un succulento pranzo? Ma dipende dai punti di vista … Un girettoin un bosco particolare alla scoperta dei più curiosi pranzi di Natale, tra una tacchina che non ne vuole sapere di farsi cucinare e un orso per cui Natale è sinonimo di sottaceti e poesie!

Viaggio nel Natale

Letture divertenti e coinvolgenti alla ricerca delle varie tradizioni del Natale nelle varie parti del mondo. Un viaggio alla riscoperta di parole, colori ed emozioni perché ogni libro è speciale!

Direzione Polo Nord

Slitta, renne, polo nord, barba bianca, buffo cappellino rosso, pancia generosa. Sì, è lui, Babbo Natale, la superstar della festa. Ma a parte questi pochi dettagli, che altro ne sappiamo? Ebbene, noi abbiamo i libri giusti per raccontarvi la segretissima quotidianità del protagonista assoluto del Natale.

Domenica 15 dicembre

centro storico, dalle 16.00

ARMONIE DAL MONDO

Una domenica in viaggio per un incontro di culture attraverso il linguaggio universale della musica. Una domenica per cantare, ballare o solo ascoltare i suoni e le note di altri paesi e scoprire come, in musica, sia semplice e naturale superare muri e barriere.

Piazza Paolo VI, ore 16.00

VOLOSI (Polonia)

Un concerto che giunge dalla Polonia per portarci un sound unico e un originale stile musicale che supera le radici della musica carpazica, a cui si ispira. Un quintetto d’archi che coi suoi virtuosismi crea una magica e accessibile fusione di musica classica e musica tradizionale, aggiungendo componenti di improvvisazione jazz e rock.

Piazza Loggia, ore 17.00

OMA. CULTURE CONTRO LA PAURA

Un concerto che è un percorso di culture e di tradizioni, un percorso di pace, di nomadismo e di amore per le proprie radici, che dal Nord Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, e arriva al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo che separa e insieme unisce i popoli. Cultura e musica significano pluralità, confronto e mescolanza. Da questo principio ispiratore nasce l’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Piazza Vittoria, ore 18.00

PASTOR RON GOSPEL SHOW (USA)

Pastor Ronald Hubbard from Cleveland (Ohio) è una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale. Il suo show è un’immersione nella musica gospel in cui le voci potenti e vellutate - in pieno stile black - di Ron e della sua band si accompagnano a una verve tutta particolare del Pastore di Cleveland, trascinando lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

Corso Zanardelli, dalle 16.00

JOEL RODRIGUES (Brasile)

Corso Cavour, dalle 16.00

BANDA GARUFALU’ (Bulgaria)

Piazzetta Pallata, dalle 16.00

GUIDO MINELLI, organo, IVO BEFFA e ANGELO ARICI, cornamuse (Italia)

musica sacra e popolare dell’Avvento

Corso Palestro, dalle 16.00

VILLAGE H (Irlanda)

Domenica 22 dicembre

Centro storico, dalle 15.30

MUSICA PER LA CITTA’

Una nuova domenica che parla di musica, con una seconda tappa - dopo la prima a spasso per il mondo - dedicata questa volta alla scoperta del potenziale sonoro e creativo dei musicisti bresciani. Un repertorio musicale a base di rock, pop, blues e songwriting, ma anche di gospel, cori e brass band, portato in piazza dalle esibizioni di ensemble e musicisti espressione del fertile terreno musicale locale. Sei palcoscenici open-air, ciascuno con il proprio genere musicale

Piazza Loggia – I CORI

Joyful Gospel Choir, ore 15.30

Xmas Time & “Soul Musical-Mente Sister”, ore 16.15

Xmas Carols & “Coro Millevoci”, ore 16.45

Ensemble Lirico “Musical-Mente”, ore 17.15

DIVinA in Xmas Carols: It’s Xmas Time! ore 17.45

Corso Zanardelli - CROSSOVER

Raudi, ore 15.30

Koba, ore 16.15

Basement3, ore 17.00

Bigoyday, ore 17.45

Piazza Paolo VI – ROCK/BLUES

I 4 gatti, ore 15.30

Blues Temple Geyser, ore 16.15

Sergio Minelli Band, ore 17.00

Tijuana Horror Club, ore 17.45

Piazzetta Pallata - INDIE ROCK

Listrea, ore 15.30

Rilievo, ore 16.15

Il Diluvio, ore 17.00

Onder, ore 17.45

Corso Cavour – musica CANTAUTORIALE

Jean Riva, ore 15.30

Cara, ore 16.15

Saraluce, ore 17.00

Andrea Van Cleef, ore 17.45

Martedì 31 dicembre

Piazza Loggia, dalle 21.00

ULTIMA FERMATA, CAPODANNO

Un simbolico capolinea e immediatamente di seguito una ripartenza. Momenti speciali da vivere insieme, in una grande festa di buon auspicio per l’anno che verrà.

dalle 21.00 musica e intrattenimento con RadioBresciaSette

ore 22.30 OMAR PEDRINI in concerto

Lo Zio Rock torna in città, nella sua città, con un concerto del suo ultimo tour. Un’occasione imperdibile ed emozionante per cantare insieme le sue hit più conosciute, da quelle recenti a quelle del mitico disco (d’oro) “2020 Speedball” dei Timoria (1994).

LA STRADA WINTER FESTIVAL

Prima e dopo la domenica degli spettacoli “open-air”, La Strada Winter prosegue coi suoi spettacoli di teatro fisico e circo contemporaneo. Info, prenotazioni, biglietti: www.claps.lombardia.it – tel. 030 8084751

23 novembre, ore 21.00

Teatro Chiostro San Giovanni

Pout pourri - Industria Scenica (Italia)

24 novembre, ore 16.00 (evento bimbi)

Teatro Chiostro San Giovanni

Granelli - Cordata F.O.R. (Italia)

14 dicembre, ore 21.00

Teatro Santa Giulia

Sonata per tubi - Nando&Maila (Italia)

22 dicembre, dalle ore 16.00

Spazio Danzarte

Surprise - Madame Rebiné (Francia)

40 ANNI di TEATRO TELAIO

Festa grande per l’associazione che da 40 anni porta in città (e non solo) il teatro per i giovanissimi. Info, prenotazioni, biglietti: www.teatrotelaio.it

23 e 24 novembre, ore 10.00 / 15.00 / 18.00

Piazzetta Bruno Boni

La dinamica del controvento (compagnia Teatro necessario)

Spettacolo gratuito

24 novembre, Teatro Sociale

ore 10.30 e 16.00 Visita teatralizzata (gratuito con prenotazione obbligatoria)

ore 11.00 Storia di un bambino e di un pinguino

ore 16.30 Ulisse dove sei? PRIMA NAZIONALE

1 dicembre, ore 16.30

Teatro Colonna

Pescatori di stelle

AUGURI ANIMATI by Avisco

29 novembre e 6 dicembre, ore 16.30>19

AviscoLAB c/o MoCa Moretto 78

Laboratorio di animazione per bambini dai 7 ai 14 anni

Un divertente e creativo laboratorio per costruire alcune piccole magie di cartoncino, biglietti d'auguri molto speciali.

Partecipazione gratuita | iscrizione obbligatoria (inviare una mail ad info@avisco.org indicando il nome e l'età del partecipante)

Il NATALE… ARRIVA IN metro

Babbo Natale viaggia con noi!

Sabato 14 e sabato 21 dicembre dalle ore 15.30 alle 18.30

Babbo Natale viaggia in metropolitana per incontrare grandi e piccini

Christmas play list!

Dall’8 dicembre al 6 gennaio compilation musicali ispirate al Natale accompagneranno i viaggiatori nelle stazioni metro.

TRENINO DI NATALE

Domenica 8, sabato 14 e 21, giovedì 26 e sabato 28 dicembre, sabato 4 e lunedì 6 gennaio

Partenza da Piazza Paolo VI dalle ore 14.30 alle 19.30

€ 3,00; gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati da un adulto (max 2 bambini per ogni adulto)

La Giostra di Natale. Dal 23 novembre al 6 gennaio, Piazza Mercato

Per i più piccoli, la splendida e immancabile giostra d’epoca coi cavalli

BIBLIOBUS

Sabato 30 novembre, domenica 1, sabato 7, domenica 8, sabato 14, domenica 15 dicembre; tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio (escluso 25 dicembre). Piazza Mercato, dalle 15.30 alle 17.30

La biblioteca itinerante del Comune di Brescia è a disposizione con tanti suggerimenti e libri, anche da prendere in prestito.

MERCATINI

Tanti mercatini, ciascuno con il proprio carattere, per liberarsi dall’ansia regali. Piccoli grandi oggetti di artigianato, prodotti da agricoltura biologica e del territorio, il pezzo fuori serie, e un po’ di attenzione anche all’equo solidale.

24 novembre Meglio Bio in Piazza (P.zza Vittoria)

30 nov. e 1 dicembre Etsy Made Local Brescia (Parco dell’Acqua)

7 e 8 dicembre L’ho Fatto tutto io (C.AR.M.E.)

13, 14 e 15 dicembre Campagna Amica (P.zza Paolo VI)

14 e 15 dicembre Mercato 23 (Latteria Molloy)

21 dicembre XMAS Me23 MOCA edition (Mo.Ca)

22 dicembre Hobby donna e Meglio Bio in Piazza (P.zza Vittoria)

dal 29 nov. al 6 gennaio Brescia E’qua – (P.zza Tebaldo Brusato)

LUMINA

Il Natale 2019 porta nelle strade del Carmine LUMINA, un nuovo progetto per accendere il quartiere più creativo della città con originali installazioni di light art. Non le classiche luminare natalizie ma una vera e propria occasione di dialogo tra il sistema dell'arte contemporanea e il grande pubblico, nel solco delle attività che l’associazione CArME sta portando avanti nella propria sede e nel quartiere dal 2017. Ideato evoluto dal Comune di Brescia, con il coordinamento artistico dell'associazione CArMe, LUMINA è un progetto work in progress, destinato ad ampliarsi ogni anno. Aprono questa edizione "zero" le installazioni degli artisti bresciani Marco Amedani, Andrea Gentili e Marco Renica.

A proposito di Carme…

b X h area performing arts | III edizione

dal 9 al 16 dicembre

una coproduzione C.AR.M.E. & LELASTIKO

MOLLOY CHRISTMAS

I cortili e i giardini di Casa Molloy tornano ad accogliere una serie di eventi che ci accompagneranno durante il periodo natalizio, con momenti dedicati a tutti i gusti e a tutte le età. Ingresso gratuito.

6 - 8 dicembre , Birrifici Erranti. Un festival per scoprire alcuni tra i più caratteristici Microbirrifici d’Italia: decine di tipologie di birra abbinate a proposte culinarie mirate, grazie ai migliori TRUCK FOOD a tema.

, Birrifici Erranti. Un festival per scoprire alcuni tra i più caratteristici Microbirrifici d’Italia: decine di tipologie di birra abbinate a proposte culinarie mirate, grazie ai migliori TRUCK FOOD a tema. 13 - 15 dicembre , Urban Market Brescia con MERCATO 23 + Art Pavillon: la Fiera dell’Arte e dell’Illustrazione. Un viaggio attraverso le meraviglie dell’artigianato e degli oggetti vintage. In contemporanea, un salone dedicato al mondo dell’illustrazione, con alcuni dei nomi più influenti del design grafico nazionale. E tutt’intorno: concerti, musica e buon cibo.

, Urban Market Brescia con MERCATO 23 + Art Pavillon: la Fiera dell’Arte e dell’Illustrazione. Un viaggio attraverso le meraviglie dell’artigianato e degli oggetti vintage. In contemporanea, un salone dedicato al mondo dell’illustrazione, con alcuni dei nomi più influenti del design grafico nazionale. E tutt’intorno: concerti, musica e buon cibo. 20 - 29 dicembre , NataleDistillato & Brewdog Christmas House Nove giorni per scoprire una selezione di eccellenti distillati, ideali per ottimi regali natalizi. Per gli amanti del Luppolo, la possibilità di scoprire tutte le proposte natalizie di Brewdog, il birrificio più irriverente e più noto dell’intera Scozia. Truck food, vin brulè, bombardini, dolci natalizi: l’atmosfera tradizionale natalizia è assicurata!

, NataleDistillato & Brewdog Christmas House Nove giorni per scoprire una selezione di eccellenti distillati, ideali per ottimi regali natalizi. Per gli amanti del Luppolo, la possibilità di scoprire tutte le proposte natalizie di Brewdog, il birrificio più irriverente e più noto dell’intera Scozia. Truck food, vin brulè, bombardini, dolci natalizi: l’atmosfera tradizionale natalizia è assicurata! 3 - 6 gennaio, Sagra dei Tortelli della Befana Una serie di Chef ci delizierà con uno speciale menù comprensivo di una selezione di tortelli, secondo le più vecchie tradizioni regionali.

STAZIONE, FERMATA NATALE

Nei tre venerdì prenatalizi di dicembre, il piazzale della Stazione ferroviaria si trasforma nel più musicale dei luoghi di incontro. Arrivi e partenze a ritmo di musica, per un dolce arrivederci o un caloroso benvenuto. Gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita.

6 dicembre, dalle 17.30: OTTONI DI NATALE

Stefano Belotti, Emanuele Quaranta, Alberto Pedretti, Davide Biglieni, tromboni; con gli allievi della masterclass di ottoni MasterBrass

Quattro formidabili tromboni rileggono i classici natalizi in arrangiamenti ad alto tasso di virtuosismo, in un dialogo musicale con i loro giovani allievi.

13 dicembre, dalle 17.30: NATALE D’AUTORE

Alessandro Adami, voce e chitarra; Stefano Zeni, violino; Carlo Gorio, chitarra; Maurizio Giannone, percussioni

Da Francesco De Gregori ad Angelo Branduardi, il Natale nelle note e nelle parole dei cantautori italiani.

20 dicembre, dalle 17.30: CHRISTMAS SONGBOOK by FAT FREDDY CAT

Cristiano Staffoni, voce; Fabio Levi, tastiere; Mauro Sereno, contrabbasso; Michele Carletti, batteria; Luca Ceribelli, sax; Valerio Renzetti, tromba

Natale swing, tra canti della tradizione e note blu.

8 dicembre, Biblioteca Queriniana, dalle 15 alle 18

Evangeliari della Biblioteca Queriniana, visite guidate

Nelle antiche sale affrescate della Biblioteca Queriniana verranno esposti cinque preziosi manoscritti di epoca altomedievale che, attraverso le miniature di cui sono ornati e le raffinate scritture calligrafiche, esprimono non solo l’abilità tecnica e il gusto artistico ma anche il profondo senso religioso dei singoli artisti e delle comunità che li hanno realizzati, utilizzati nella vita quotidiana e conservati come tesoro di inestimabile valore.

8 dicembre, Auditorium San Barnaba, ore 17.30

Concerto del dèdalo ensemble

Giulio Francesco Togni clavicembalo

Vittorio Parisi direttore

Concerto finale e premiazione nell’ambito del Concorso “… A Camillo Togni”. Ingresso responsabile

8 dicembre, Chiesa di S. Maria Immacolata (via Pavoni 9), ore 16.00

Concerto dell’Immacolata. Un manto pieno di stelle

con l’Ensamble Mousiké, dirige M. Luca Scaccabarozzi. Concerto corale di musica sacra e profana. Ingresso gratuito

15 dicembre, Teatro Colonna (via Chiusure)

Concerto di Natale con Musical-Mente

Ore 16 Concerto natalizio con l’Orchestra e il Coro bimbi “Musical-mente”; dirige M. Paola Ceretta

Ore 18 Concerto dell’Orchestra “Musical-Mente”, con la partecipazione del gruppo vocale Soul Musical-Mente Sisters e dell’ Ensemble Lirico. Ospiti speciali: Donatella Valgonio e Maria Ventura. Ingresso gratuito

MAMMA, (non) MI ANNOIO!

Laboratori per bambini nei musei e nelle biblioteche, per scacciare la noia durante le lunghe vacanze di Natale.

Il Sol d’inverno, la luce nel Solstizio

In via Ozanam, il Museo di Scienze Naturali e la Biblioteca scientifica N. Arietti invitano a scoprire tanti incredibili segreti legati al mondo della scienza e della natura, attraverso laboratori, osservazioni e letture. A cura del personale del Museo e delle numerose associazioni scientifiche del territorio; tutte le attività sono gratuite.

Angoli di scienza

Divertenti e curiose attività per scoprire gli incredibili segreti di stelle, piante, funghi, insetti e uccelli.

21 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00

3 gennaio, dalle 15.00 alle 18.00

La danza del Sole e della Terra in un viaggio tra scienza ed arte

Un laboratorio per dare il benvenuto all’inverno, scoprire cosa significa “solstizio” e come questo speciale momento dell’anno abbia ispirato moltissimi riti e simbologie, nel segno della luce. Prenotazione necessaria: chiamate o whatsapp 338 6378615

21 dicembre, ore 10.00

3 gennaio, ore 17.00

Letture e narrazioni in biblioteca

21 dicembre, ore 11.00 – Belchior e la stella del re

2 gennaio, ore 16.30 – Natale tra i libri

3 gennaio, ore 15.30 – Il lungo viaggio dei regali

Tanti libri, tante storie

A cura del Sistema Bibliotecario Urbano

Prendendo spunto dai libri, abili operatori accompagneranno i bambini alla scoperta di mondi e personaggi fantastici, e daranno vita insieme, nelle attività laboratoriali, a oggetti unici e personali. Tutte le attività sono gratuite.

27 dicembre

Biblioteca Ghetti, ore 15.30 - Viaggio per il mondo alla ricerca dei diversi alberi di Natale

Libero sfogo alla sconfinata fantasia dei bambini, che saranno guidati a trovare ovunque nel mondo il loro albero da addobbare e decorare. Creatività, carta colorata e abili manine saranno poi gli ingredienti per dare vita a un’insolita opera allegra e divertente.

Biblioteca Villaggio Sereno, ore 15.30 - In viaggio dal cielo alla terra nei giorni del Natale

Attraverso poesie e racconti per l’infanzia, si parte per uno sconfinato viaggio, dal cielo alla Terra, incontrando angeli e altre creature che nei giorni del Natale scoprono di avere tanto da fare per organizzare a puntino una delle festività più amate. A seguire un laboratorio creativo-artistico permetterà ai bambini di realizzare uno dei personaggi conosciuti attraverso la lettura.

28 dicembre

Biblioteca Buffalora, ore 10.00 - Nuvole in viaggio: laboratorio di fumetto per famiglie

Un divertente e creativo incontro laboratoriale da condividere in famiglia: grandi e piccini insieme per realizzare un piccolo fumetto sul tema del viaggio, scritto e disegnato da loro. Da portare a casa e da conservare per un bel ricordo.

Biblioteca di Casazza, ore 10.00 - “L’albero di Natale” di Hans Christian Andersen

Leggere ci consente di viaggiare nel tempo, nei diversi luoghi reali e immaginari. Il racconto liberamente tratto dalla penna di Andersen, narra la storia di un piccolo abete che nasce in un bel bosco, ma l'insoddisfazione lo porterà ad intraprendere un viaggio che avrà conseguenze negative sulla sua esistenza.

3 gennaio

Biblioteca Parco Gallo, ore 15.30 - Il viaggio di Natale

Una narrastorie un po’ chiacchierona, vuole raccontare ai bambini cosa le è successo lo scorso Natale.

4 gennaio

Biblioteca Villaggio Prealpino, ore 10.00 - Viaggiare da seduti

Incontro laboratoriale per visitare i luoghi più curiosi e raggiungibili tra le pagine dei libri

Biblioteca Torrelunga, ore 10.00 - All’inseguimento delle storie perdute

Le storie nascono, iniziano il loro cammino, si travestono, si trasformano e non si fermano più. Un viaggio nel tempo con le fiabe più antiche del mondo.

6 gennaio

Biblioteca San Polo, ore 15.30 - Dal l’Ago di garda in giù: un viaggio di letture lungo lo Stivale

Un percorso di lettura sul tema del viaggio attraverso le fiabe e le filastrocche di Gianni Rodari alla scoperta di luoghi e paesaggi nostrani. A seguire momento laboratoriale in cui ogni bambino realizzerà delle cartoline surreali.

Per tutto il mese di dicembre, le biblioteche decentrate organizzano divertenti e coinvolgenti attività per i bambini, per stimolare la loro fantasia e avvicinarli al piacere della lettura. Programma completo: www.comune.brescia.it/servizi/biblioteche



IL WINTER CAMP di Fondazione Brescia Musei

Museo di Santa Giulia, dalle 9.00 alle 16.00

per bambini dai 5 agli 11 anni

Una nuova avventura “vacanziera” in Museo: un camp invernale per giocare, ad arte, con le caratteristiche di questa stagione. Un viaggio a voce bassa, tra colori, impronte, orti e antichi miti.

lunedì 30 dicembre Non tutto il bianco è bianco

martedì 31 dicembre Silenziose presenze

giovedì 2 gennaio Orto d’inverno

venerdì 3 gennaio Svegliati Persefone!

Costo: € 25 al giorno.

IL MUSEO PER IL TUO NATALE

Anche quest’anno i Musei Civici, con Fondazione Brescia Musei, invitano tutti, grandi e piccoli, a trascorrere insieme momenti speciali in dicembre. Il clima magico del mese, con le sue feste e le sue ricorrenze, diviene il fil rouge di una serie di appuntamenti che ne declinano le diverse e più gioiose sfaccettature.

Novità! NOTTE AL MUSEO

sabato 30 novembre, ore 20.30 - 9.00

sabato 21 dicembre, ore 20.30 - 9.00

sabato 4 gennaio, ore 20.30 - 9.00

Pinacoteca Tosio Martinengo

Un’esperienza avventurosa e indimenticabile! Un’intera notte in Pinacoteca per giocare insieme, osservare le opere in un modo unico e mai visto prima. Stanze buie che si riempiono di mistero, opere che prendono nuova vita, personaggi che si aggirano nelle sale. Un appuntamento dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnati dai genitori. Si gioca, si impara, si dorme, ci si sveglia e ci si emoziona tutti insieme.

Tariffa speciale per il primo appuntamento € 25.00 a partecipante

Tariffa per le successive € 35.00 a partecipante

1 dicembre, ore 10.00, Museo di Santa Giulia

LA DOMENICA DELL’ARTE - Itinerari inediti con colazione al Museo: SANTI E PELLEGRINI

Un percorso nel museo per conoscere le origini e le ragioni delle antiche vie di pellegrinaggio. In un susseguirsi di rimandi tra storia, agiografia e iconografia, le chiese, gli affreschi e i capitelli figurati all’interno dell’antico monastero di Santa Giulia serviranno a ricostruire la figura del “buon pellegrino” e le mete devozionali percorse.

Appuntamento ore 10.00 per una gustosa colazione; inizio percorso ore 10.30

1 dicembre, ore 16.00, Museo di Santa Giulia

Antiche risonanze in Santa Giulia con i Cantores Silentii: BANCHIERI E MONTEVERDI

Il teatro musicale tra Cinque e Seicento; ospite speciale l’arpista Barbara Da Parè

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

3 dicembre, ore 15.00, Pinacoteca Tosio Martinengo

DENTRO DI ME. Laboratorio per adulti dedicato all’autoritratto.

5 dicembre, ore 10.00, Pinacoteca Tosio Martinengo

IO E TE AL MUSEO. Itinerari nel Museo per mamme o papà con bambini in fascia.

Gratuito per le mamme con bimbi in possesso del passaporto culturale.

7 dicembre 2019, ore 10.00, Museo di Santa Giulia

I DESIDERI CRESCONO SUGLI ALBERI! Laboratorio dedicato alle diverse tradizioni dell’albero di Natale per famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni.

8 dicembre 2019, ore 15.30 Pinacoteca Tosio Martinengo

L’OPERA DEL MESE. Maestro Paroto, Madonna dell’umiltà e Santi, 1447

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

15 dicembre, ore 15 Museo di santa Giulia

INCROCI. Visita al Museo in polacco

15 dicembre, dalle ore 10.30 alle 17.30 Museo di Santa Giulia e Pinacoteca Tosio Martinengo

MUSEI IN CHORO

14 Cori aderenti all'U.S.C.I. (Unione Società Corali Italiane) Delegazione di Brescia si esibiranno ed alterneranno in alcune delle più suggestive sale dei due musei.

21 dicembre, ore 18.00, Pinacoteca Tosio Martinengo

TALKS! Conversazioni ad arte

Ospiti misteriosi, un gioco di scambio e confronto. Non è una visita né una lezione ma un modo diverso per scoprire l'arte attraverso gli occhi di "Very Important People" della città.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

21 e 22 dicembre, ore 16.15

PTM ANDATA RITORNO: LE OPERE DI ANDREA APPIANI

Pinacoteca Tosio Martinengo e deposito del Museo di Santa Giulia

Un percorso inedito per conoscere uno dei maggiori esponenti del neoclassicismo italiano.

Visita guidata gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili

22 dicembre ore 15.30 white room del Museo di Santa Giulia

AUGURI DAL MONDO

Un laboratorio conviviale per adulti: scambio di auguri – e di racconti sulle diverse tradizioni natalizie nel mondo – con i mediatori culturali, gustando una merenda.

24 dicembre, ore 10.30 Museo di Santa Giulia

POLVERE DI STELLE

per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni

Il grande fascino del cielo notturno e delle sue costellazioni ispira questo laboratorio, durante il quale si realizzerà una grande opera collettiva, una pioggia di stelle polimateriche applicate ad un grande cielo blu d’oltremare. Immediato il rimando a uno degli ambienti più suggestivi del Museo di Santa Giulia.

Per tutte le attività, info e prenotazioni:

CUP 030/2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com

REGALO DI NATALE Dal 24 al 31 dicembre i Musei Civici aprono le porte gratuitamente per festeggiare insieme il Natale. Un’iniziativa speciale che vuole sottolineare l’attenzione verso il coinvolgimento del pubblico durante le festività. Quest’anno inoltre i Musei terranno eccezionalmente aperto anche il giorno di Natale e lunedì 30 dicembre!

Inoltre, in occasione della straordinaria apertura gratuita, nelle giornate dal 26 al 29 dicembre alle ore 10.30 e alle 15.00 si terranno le visite guidate di Passeggiando tra i capolavori, itinerari alla scoperta delle preziose opere esposte nelle sale dei Musei, alla speciale tariffa di € 5 cad.

Giovedì 26 dicembre ore 10.30 Pinacoteca Tosio Martinengo // ore 15.00 Museo di Santa Giulia

Venerdì 27 dicembre ore 10.30 Parco Archeologico di Brescia romana // ore 15.00 Museo delle Armi Luigi Marzoli

Sabato 28 dicembre ore 10.30 Pinacoteca Tosio Martinengo // ore 15.00 Museo di Santa Giulia

Domenica 29 dicembre ore 10.30 Parco Archeologico di Brescia romana // ore 15.00 Museo delle Armi Luigi Marzoli

Prenotazione obbligatoria: CUP 030/2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com

CINEMA NUOVO EDEN

Domenica 8 dicembre, ore 16

ZOG & IL TOPO BRIGANTE

di Max Lang, Daniel Snaddon e Jeroen Jaspaert. Animazione. 52’. Gran Bretagna, 2018

Proiezione Autism Friendly in collaborazione con Autisminsieme.

Mercoledì 11 dicembre ore 21 // Giovedì 12 dicembre ore 18

VERTIGO – LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE

di Alfred Hitchcock. Con Kim Novak, James Stewart, Tom Helmore. Giallo. 128’. Usa, 1958

Un grande classico del maestro del brivido Alfred Hitchcock in lingua originale sottotitolato in versione restaurata.

EDEN CLASSICI: la classica rassegna delle Feste del Nuovo Eden. Tre grandi classici senza tempo in lingua originale sottotitolati. La proiezione delle 17 sarà accompagnata da tè e biscotti

Giovedì 19 dicembre, ore 17 e 21

ENAMORADA, di Emilio Fernández. Con Pedro Armendáiz, María Félix, Fernando Fernandez. Drammatico. 99’. Messico, 1946

Venerdì 27 dicembre, ore 17 e 21

PANIQUE, di Julien Duvivier. Con Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard. Poliziesco. 100’. Francia, 1946

Giovedì 2 gennaio, ore 17 e 21

MAIGRET ET L’AFFAIRE, di Jean Delannoy. Con Jean Gabin, Michel Auclair, Valentine Tessier. Avventura. 98’. Francia, 1958

FACCIAMO IL CINEMA – LABORATORI PER DI CINEMA PER BAMBINI E RAGAZZI

sabato 7 dicembre, ore 15.00

REVERSE. E se si potesse andare indietro nel tempo? Poteri magici ed infinite possibilità creative per far andare il mondo come vogliamo noi! Età consigliata: 9 – 11 anni

sabato 21 dicembre, ore 15.00

CHRISTMAS CARTOON. Per scoprire le basi del cinema d'animazione costruendo e dando vita a personaggi di cartoncino colorato, per creare una cartolina di auguri natalizi, collettiva e in movimento, che prenderà vita grazie alla sonorizzazione e la pubblicazione on line. Età consigliata: 6 – 8 anni

Nuovo Eden, via Nino Bixio, 9; info, biglietti, prenotazioni: 030.8379404, info@nuovoeden.it, www.nuovoeden.it

WONDERLAND Festival 2019. Chi è di scena?

Il festival teatrale più “up-to-date” della città presenta in questa edizione il teatro che cambia, che coglie la sfida dei tempi, rompendo coscientemente gli argini del rapporto tra attore e pubblico. Dal 24 novembre al 1 dicembre ultima settimana di festival, con compagnie italiane e internazionali e spettacoli che irrompono in tanti luoghi della città.

24 novembre: C&C Company- A Peso Morto e Beast without Beauty / Triage Live Art Collective (AU) - I can't believe we're still having this conversation (#metoo) / Jessica Leonello - Il Carmine e le antiche vie dell’Eros;

dal 27 novembre al 1 dicembre: Cuocolo/ Bosetti - Underground. Roberta nel metrò;

27 novembre: Fartagnan Teatro - Human Farm;

dal 29 novembre all’1 dicembre: Eléctrico 28 -Stellar Moments of Humanity;

29 novembre: Undici – Studio Shorts;

30 novembre: Compagnia Enzo Cosimi - La bellezza ti stupirà;

1 dicembre: Massimo Donati - L’alieno. Dialogo sul monologo / Fabiana Iacozzilli/CrAnPi - La Classe

Wonderland è un progetto Residenza I.DRA. Info e programma completo: www.wonderlandfestival.it

“GRANDE” NATALE

26 novembre, ore 20.30

VINICIO CAPOSSELA

BALLATE PER UOMINI E BESTIE

30 novembre, ore 11.00

PAZZI PER L’OPERA

I melomani raccontano le trame d'Opera. Marco Degiovanni (matematico) e Roberto Tagliani (filologo) raccontano Aida di Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

30 novembre, ore 20.30 (TURNO A) // 1 dicembre ore 15.30 (TURNO B)

MALANDAIN BALLET BIARRITZ. LA BELLA E LA BESTIA

I danzatori della prestigiosa compagnia francese si cimenteranno sulla coreografia di Thierry Malandain e sulla musica di Pyotr Ilych Tchaikovski. Per informazioni e biglietti:

3 dicembre ore 20.30

SENTIERI SELVAGGI. CAFFÈ CONCERTO

Un affascinante viaggio musicale con ben tre prime italiane: la sonata per il violino e pianoforte di Philip Glass e i frammenti di Music from the Penguin Cafe riscritti da Carlo Boccadoro.

6 dicembre ore 20.30 (TURNO A) 8 dicembre ore 15.30 (TURNO B)

AIDA

Il monumentale capolavoro di Giuseppe Verdi torna al Grande dopo 62 anni di assenza nell’elegante allestimento firmato per regia e scene dal grande Maestro Franco Zeffirelli

7 dicembre ore 18.00

IN DIRETTA DALLA SCALA

In diretta via satellite dal Teatro alla Scala di Milano verrà trasmessa la prima rappresentazione della Stagione d’Opera e Balletto 2019-2020 Tosca di Giacomo Puccini. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previo ritiro dei coupon d’ingresso in distribuzione alla Biglietteria il giorno dell’evento.

9 dicembre ore 20.30

SOQQUADRO ITALIANO. ORATORIO DI NATALE

L’ensemble eseguirà L’Oratorio di Natale op. 12 di Camille Saint-Saëns nella particolare rielaborazione di Claudio Borgianni, una “cantata barocca contemporanea” per soli, coro, archi, chitarra, sax ed elettronica.

11 dicembre ore 20.30

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Il direttore Gustavo Dudamel è uno dei più illustri direttori d’orchestra dei nostri giorni, nonché uno dei più premiati della sua generazione. A Brescia dirigerà la prestigiosa orchestra italiana che dal 1908 a oggi ha collaborato con i maggiori musicisti del secolo.

Per informazioni e biglietti: biglietteria@teatrogrande.it – 030 2979333.

CTB: PER CONTINUARE “A RIVEDER LE STELLE”

23 novembre | Teatro Sociale, h. 20.30

MAGNIFICAT. DI E CON LUCILLA GIAGNONI

Il carisma di Lucilla Giagnoni in scena per il monologo che chiude la Trilogia dell’Umanità, un progetto sulla necessità di ripensare ed equilibrare i rapporti tra maschile e femminile, tra l’essere umano, i suoi simili e il pianeta.

26 novembre – 22 dicembre |Teatro Mina Mezzadri, h. 20.30 (domenica h. 15.30)

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA. DA JULES VERNE

Un tuffo dentro uno dei più grandi romanzi dell’Ottocento, una sfida teatrale e drammaturgica ispirata al capolavoro di Jules Verne. In equilibrio tra parola e musica, lo spettacolo è diretto da Elisabetta Pozzi e affidato alla bravura attoriale di Graziano Piazza.

30 novembre |Teatro San Carlino, h. 16.30

LA MADRE DELLA PULZELLA. DI JANE ANDERSON

Il ciclo di letture Teatro Aperto si apre con il testo della drammaturga, attrice e regista californiana Jane Anderson. Ambientata nella Francia d’inizio Quattrocento, l’opera affronta la straordinaria vicenda di Giovanna d’Arco. Sul palcoscenico Elisabetta Pozzi e un cast di eccellenti attori.

3 – 10 dicembre |Teatro Sociale, h. 20.30 (domenica h. 15.30)

LA PAROLA GIUSTA. DI MARCO ARCHETTI E LELLA COSTA. REGIA GABRIELE VACIS

Per commemorare i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e i 45 anni dalla strage di Piazza della Loggia, Lella Costa porta in scena la storia di una donna che vive in prima persona questa drammatica pagina di storia recente. Un intenso inno alla vita, al coraggio e alla forza delle donne.

10 dicembre | Teatro San Carlino | h. 20.30

STELLA CADENTE. DI STEVEN DIETZ. CON ELISABETTA POZZI E PAOLO BESSEGATO

Drammaturgo e regista tra i più affermati in USA, Steven Dietz è l’autore del testo in scena per Teatro Aperto con Elisabetta Pozzi e Paolo Bessegato. Una bufera di neve blocca in aeroporto i due protagonisti. Vent’anni dopo il loro ultimo incontro, è questa un’irripetibile occasione per ritrovarsi.

11 – 15 dicembre | Teatro Sociale | h. 20.30 (domenica h. 15.30)

MASTRO DON GESUALDO. DA GIOVANNI VERGA – REGIA GUGLIELMO FERRO

Mastro Don Gesualdo è in fin di vita e ripercorre le vicende di un’esistenza improntata esclusivamente al lavoro, al guadagno e alla volontà di riscatto. Dal romanzo di Giovanni Verga, Enrico Guarneri interpreta un uomo la cui vita è irrimediabilmente segnata dalla solitudine e dalla mancanza di amore.

14 dicembre | Teatro San Carlino | h. 16.30

BAMBINO MIO DIVINO. DI CAROL CARPENTER

Per Teatro Aperto in scena il testo della scrittrice americana Carol Carpenter. A Elisabetta Pozzi, Fulvio Pepe e un cast di attori di primo piano, il compito di tratteggiare i pensieri, le fragilità, le debolezze di una famiglia alle prese con la scoperta dell’omosessualità del figlio.

17 dicembre | Teatro Sociale | h. 20.30

BERLINO, CRONACHE DEL MURO. LEZIONE SPETTACOLO DI EZIO MAURO

Ezio Mauro, giornalista, scrittore, già direttore dei quotidiani La Stampa e La Repubblica, racconta in forma di conferenza teatrale la caduta del sistema comunista. Tratteggiando le tappe e le vicende di questa pagina di storia, la lezione-spettacolo ne ricerca le implicazioni nel presente.

18 dicembre | Teatro San Carlino | h. 20.30

THE B*EASTS. DI MONICA DOLAN. CON LELLA COSTA

Il pluripremiato testo della britannica Monica Dolan racconta di una psicoterapeuta alle prese con il caso di una madre che regala un intervento estetico alla figlia di 8 anni. Per Teatro Aperto, Lella Costa porta in scena un’acuta riflessione sugli effetti di internet sui più piccoli.

28 e 29 dicembre – h. 20.30 - 31 dicembre – h. 22.00, con brindisi finale

Teatro Sociale

DIO RIDE, NISH KOSHE

DI E CON MONI OVADIA – MUSICHE DAL VIVO DELLA MONI OVADIA STAGE ORCHESTRA

Tutto il carisma di Moni Ovadia in scena per uno spettacolo che alterna storie esilaranti, profonde riflessioni e musica eseguita dal vivo da un’orchestra di 5 elementi. Dopo 25 anni da Oylem Goylem, Simkha Rabinovich torna a raccontare la storia di un popolo perennemente sospeso tra cielo e terra.

Info e biglietti: CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Piazza della Loggia, 6 – tel. 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it; www.centroteatralebresciano.it

LE MOSTRE DI NATALE

Museo di Santa Giulia

AVREMO ANCHE GIORNI MIGLIORI. ZEHRA DOǦAN. OPERE DALLE CARCERI TURCHE

fino al 6 gennaio

Per la prima volta la potenza iconica del lavoro dell’artista e attivista curda Zehra Doǧan irrompe in Italia. Sessanta opere tra disegni, dipinti, tecniche miste, realizzate durante la reclusione dell’artista nel carcere di Tarso, in durissime condizioni ed eseguite con materiali di riuso.

In concomitanza con il Festival della Pace, ingresso gratuito fino al 30 novembre

Visite guidate alla mostra: ogni giovedì ore 16.00 e ogni domenica ore 10.30

Laboratori per adulti e famiglie: ogni sabato ore 16.00

23 novembre ore 16.00

Appuntamento speciale in mostra con Zehra Doǧan!

In occasione della sua presenza a Brescia per il Festival della Pace, Zehra Dogan incontrerà il pubblico negli spazi espositivi del Museo. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria.

30 novembre e 14 dicembre, ore 16.00

IN UNA MACCHIA… IL MONDO

laboratorio per famiglie con bambini dai 5 gli 8 anni

7 dicembre e 28 dicembre, ore 16.00

LE EMOZIONI IN UNA NOTIZIA

laboratorio per famiglie con figli dai 9 ai 12 anni

21 dicembre e 4 gennaio, ore 16.00

LA FORZA DEI COLORI

laboratorio per adulti

15 dicembre, ore 10 -13 e 14 -16

Pinacoteca Tosio Martinengo

CUCIRE PAROLE

Un workshop che unisce il gesto artistico al potere evocatore della parola. Cucire e ricamare sono due atti che fin dall’antichità ci riconnettono al mondo femminile e alla condivisione tra donne, elemento chiave della vita culturale e politica di Zehra Dogan. La parola diviene un gesto di comunicazione che trasforma e carica di senso il tessuto sul quale viene ricamata.

Costo: € 45,00; durata: 5 ore

Info e Prenotazioni per tutte le attività: CUP Centro Prenotazioni 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

Pinacoteca Tosio Martinengo

PTM ANDATA E RITORNO

fino al 15 dicembre: Luigi Basiletti, Niobe

fino al 24 febbraio: Giovanni Franceschetti, Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora

dal 17 dicembre: Andrea Appiani, disegni

MO.CA e CARME

Hic sunt leones. Percorsi nell'arte africana, dal rito al mito. Hic sunt leones è un progetto espositivo, scientifico e divulgativo che nasce con lo scopo di suggerire un primo percorso sulla cultura visiva africana moderna e contemporanea. Articolato in 3 sezioni, su due sedi, il progetto si completa di appuntamenti culturali come talk e giornate di studio, oltre che di workshop didattici e performance, laboratori d’arte e percorsi sensoriali per bambini.

Africa Now

c/o MoCa fino al 6 gennaio

a cura di Albano Morandi e Gianvirgilio Cugini

Sguardi Italiani sul continente africano

c/o MoCa fino al 6 gennaio

a cura di Renato Corsini e Carolina Zani

Regine d’Africa

c/ CARME fino al 1 dicembre

a cura di Valeria Magnoli, Ylenia Patuzzi e Federica Scolari

Info: www.spaziomoca.com e www.carmebrescia.it

C.AR.M.E.

Natalia LL

dal 20 Dicembre al 16 Febbraio

inaugurazione: 20 dicembre, ore 19.00

Museo Nazionale della Fotografia

ATTIMI - FOTOGRAFIE DI ROBERTO MARCHI

fino all’8 dicembre

Marchi coglie la vita di sorpresa, per strada, agli eventi, in quella frazione di secondo in cui tutti gli elementi compositivi (persone, luce, dettagli) si trovano in un equilibrio tra di loro.

INDIA. TUTTO UN ALTRO MONDO di ALESSANDRO SAETTI

dal 14 dicembre al 6 gennaio

L’India è una terra piena di contrasti, estrema ricchezza insieme a una estrema povertà, di sinergie, di commistioni fra religioni, fra architetture, e ancora di profonda spiritualità, di un popolo legato al sacro nel quotidiano confronto con il proprio karma. Per un occidentale che mette piede in questo paese per la prima volta l’India appare come tutto un altro mondo.

ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI - AAB

PLURALITA' ESPRESSIVE di Lionella Parolari

fino a mercoledì 4 dicembre

dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30. ingresso libero e gratuito

L'OTTOCENTO E IL NOVECENTO NELLE COLLEZIONI DELL ISTITUZIONI BRESCIANE. Le opere d’arte della Fondazione casa di Dio, a cura di E. Bassini, L. Capretti, F. De Leonardis

dal 7 dicembre all'8 gennaio

La mostra espone al pubblico per la prima volta una selezione di opere, appositamente restaurate grazie al contributo degli sponsor, frutto di donazioni nei secoli.

dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30 . ingresso libero e gratuito

NATALE NEL QUARTIERE

Se Natale è vicinanza, allora niente è meglio di una festa, di un momento di convivialità, con chi ci è vicino ogni giorno. Per uno scambio di auguri con le persone che incontriamo quotidianamente. La persona della porta accanto. Con il coordinamento del Settore Partecipazione, i Consigli di Quartieri organizzano occasioni di intrattenimento nelle diverse zone della città.

DOMENICA 8 DICEMBRE - QUARTIERE BADIA

Ore 15,00 presso la Parrocchia di Mandolossa (via Roncadelle n. 11)

spettacolo natalizio "Nòt ciàra nòt d'ensòme" a cura del "TEATRO dialettale NAVA Gussago" preceduta da sfilata in costume dei personaggi.

Evento organizzato dal Consiglio di Quartiere Badia in collaborazione con Punto Comunità Badia.

VENERDÌ 13 DICEMBRE - QUARTIERE URAGO MELLA

Ore 20.45 | Teatro Oratorio Torricella, via Quinta , 51

Storie di vita e di coraggio oltre il muro. Rappresentazione

spettacolo teatrale "Die Mauer" di Marco Cortesi

Ingresso con offerta libera

SABATO 14 DICEMBRE – QUARTIERE VILLAGGIO SERENO

Ore 15,30 presso l’Oratorio della Parrocchia San Filippo Neri

Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini.

SABATO 14 DICEMBRE – QUARTIERE CHIUSURE

Ore 16,00 Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini.

Presso Parco Frugoni viale Caduti del Lavoro 43

Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini.

SABATO 14 DICEMBRE – QUARTIERE CAIONVICO

Ore 16.00 zona parco Mascheda nei pressi della Parrocchia S. Massimiliano Maria Kolbe

Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini.

A seguire a cura del gruppo parrocchiale di volontari presso l’oratorio arrivo di Babbo Natale con distribuzione di dolcetti per i bambini ed aperitivo per genitori con finalità di raccolta fondi per il mantenimento dell’oratorio medesimo.

SABATO 14 DICEMBRE – QUARTIERE SAN POLO CASE / SANPOLINO

Ore 16,15 coro itinerante per il quartiere con partenza dal centro BIRD in via Zappa – Sanpolino, visita alla RSA Arici Sega ed arrivo presso circolo Auser San Polo con momento conviviale offerto dall’ Associazione.

DOMENICA 15 DICEMBRE - QUARTIERE BADIA

Ore 15,00 presso la Chiesa Madonna del Rosario - via Prima n°81

concerto di beneficienza in favore dell'ANT con il gruppo MISSIN' GOSPEL.

Evento organizzato dal Consiglio di Quartiere Badia in collaborazione con Punto Comunità Badia, ANT e sostenuto da realtà economiche del territorio.

VENERDI’ 20 DICEMBRE - QUARTIERE BADIA

Ore 15,30 presso i giardinetti di Traversa IV

Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini.

VENERDI’ 20 DICEMBRE - QUARTIERE DON BOSCO

Ore 15,30 presso la pensilina del Parco Pescheto

Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini

MARTEDI’ 31 DICEMBRE – QUARTIERE FOLZANO

Ore 15,30 presso la Piazza di via Malta 54

Intrattenimento con cori natalizi e animazione per bambini.