La "Bassa Via" del Lago di Garda, il paradiso nascosto degli amanti del trekking

Da qualche anno viene celebrata dalla BvG Trail, evento sportivo che ormai un cult – nel 2020 in scena il 4 aprile – che si sviluppa in quattro gare differenti, la Hero (85 chilometri e 5.300 metri di dislivello), la Trail (70 chilometri e 4.200 metri), la Marathon (42 chilometri e 2.700 metri) e infine la Run (25 chilometri, 950 metri): gli organizzatori non esitano a definire il percorso come “un ponte sospeso tra terra e cielo”.

Parliamo di un must del lago di Garda, una delle cose da vedere almeno una volta nella vita: è la Bassa Via del Garda, un percorso a tappe tracciato per la prima volta nel 1997 lungo la dorsale del Parco Alto Garda bresciano, da Salò e Limone, e dedicato – si legge sulla fanpage di Facebook – all'editore Roberto Montagnoli, fondatore della casa editrice Grafo.

Un lungo cammino dalla storia millenaria

Il percorso viene costantemente monitorato dal Comitato BiViGi Alto Garda, che come detto qualche riga fa organizza ogni anno la celebre BvG Trail. Ma al di là dell'aspetto tecnico-sportivo, si legge ancora su Facebook, “il percorso è pensato anche per una frequentazione ponderata e tranquilla, che permetta di godere appieno di tutte le straordinarie caratteristiche naturalistiche, ambientali, storiche ed architettoniche che la Bassa Via del Garda offre, dipanandosi in un territorio oltremodo variegato”.

Da Salò a Limone, dicevamo, passando per “dolci colline, canyon, pareti a strapiombo sul lago, paesaggi mozzafiato arricchiti dall'opera dell'uomo, le limonaie, i resti secolari di archeologia industriale, gli edifici sacri”. Tanti paesaggi, e tanta storia: pare che il tracciato nasconda una tradizione millenaria, utilizzato già dai tempi dell'Antica Roma, e quindi migliaia di anni fa. Il percorso è stato riscoperto e tracciato alla fine degli anni '90, su indicazione dell'ente che oggi è Ersaf, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste.

Bassa Via del Garda: itinerari e percorsi consigliati

Sono tantissimi gli itinerari già esistenti e consigliati per percorrere in tutta la sua bellezza la Bassa Via gardesana. Si parte da Salò risalendo verso Toscolano, attraversando San Bartolomeo e San Michele, poi fino a Gargnano dalla Valle delle Cartiere, Gaino e Navazzo, ancora in cammino fino a Tignale, tra Muslone e Gardola, infine Tremosine e Limone. Per viverlo fino in fondo gli esperti consigliano un trekking di quattro o cinque giornate di cammino.