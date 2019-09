Brioches fumanti, pasticcini e aperitivi colorati: i migliori bar bresciani per il Gambero Rosso

La celebre guida ai miglior bar d'Italia del Gambero Rosso festeggia la sua ventesima edizione: presentata solo pochi giorni fa, raccoglie al suo interno più di 1300 indirizzi diversi, riuniti in una “guida sfaccettata”, così è stata definita, proprio come la tipologia dei locali presi in esame. La nuova guida “Bar d'Italia 2020” suggerisce i migliori indirizzi della penisola, registrando novità e tendenze attuali di questo settore: al lungo (e prezioso) elenco non mancano anche i locali bresciani, volti noti e new entry, bar storici e grandi nomi della tradizione nostrana.

La guida del Gambero Rosso

La storia di un mondo in continuo mutamento. Per accorgersene, scrive il Gambero, basta entrare in un qualsiasi locale al mattino, per la colazione. La scelta spesso è più che ampia, il classico binomio cappuccino e cornetto si declina in mille e più possibilità, sia sull'uno che sull'altro fronte: il tipo di caffè, le bevande alternative al latte, le decorazioni artistiche e la “latte-art”. E poi i lieviti: bicolori, vegani, farciture originali e azzardate. E ancora il brunch, la merenda, piccola pasticceria e aperitivi: questo è il ritratto tipo del bar moderno, risultato di un graduale processo di diversificazione e ampliamento della proposta, in cornici di alto grado di appeal e tecnologia.

In tutta Italia sono più di 150mila i locali e le strutture che rientrano nella categoria. Come detto, la nuova guida del Gambero raccoglie un totale di 1300 indirizzi, lungo tutto lo stivale, con 150 nuovi ingressi per l'edizione 2020. I bar sono valutate in Chicchi, a giudicare la qualità del caffè, e in Tazzine, che invece esprimono un voto sull'offerta complessiva del locale. Sono 39 le insegne che quest'anno hanno conseguito il massimo punteggio, tre Tazzine e tre Chicchi: tra questi anche tre locali bresciani.

I migliori bar bresciani

Ma quali sono allora i migliori bar bresciani? Al top della graduatoria si confermano Sirani di Bagnolo Mella, Bedussi di Brescia e la Pasticceria Roberto di Erbusco. Tutti e tre al top di gamma, con tre Tazzine e tre Chicchi, il massimo del punteggio. Ma la rappresentanza nostrana non si ferma, anzi: il lungo elenco coinvolge tutta la provincia.

A quota tre Tazzine e due Chicchi ci sono infatti il Laboratorio Lanzani e la Pasticceria Veneto (di Iginio Massari) a Brescia, la caffetteria Di Novo a Manerba del Garda, i Fratelli Zucchi a Mazzano e il Salamensa di Montichiari, new entry nella classifica. Con due Tazzini e tre Chicchi invece il Dulciarius di Lograto.

Gli altri locali di città e provincia

A completare la ricca e gustosa graduatoria ci sono i locali che si sono meritati due Tazzine e due Chicchi: a Brescia Checchi Caffè, Dolcevite, San Carlo e Zilioli (che insieme a Sirani è nella hall of fame, avendo conquistato tre Tazzine e tre Chicchi per almeno 10 anni di fila), poi il bar Creazioni di Manerba, il Dolce Reale di Montichiari, Cavalli a Quinzano d'Oglio.

Con due Tazzine e un Chicco la new entry Malerba di Iseo, Piccinelli di Brescia e Fabbro di Rezzato. Si meritano tre Chicchi (e quindi il meglio del caffè) ma “solo” una Tazzina i locali Estratto e Tostato, entrambi di Brescia. Con due Chicchi e una Tazzina, infine il Mokasol, e una Tazzina e un Chicco per Bedont, ancora a Brescia.