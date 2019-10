Alessandro Borghese torna nel Bresciano: i 4 Ristoranti sbarcano in Franciacorta

Dopo il successo delle prime due puntate ambientate a Hong Kong e sul Gargano, lo chef Alessandro Borghese torna sullo schermo per la terza tappa di 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata Drymedia in onda martedì 8 ottobre su Sky. Destinazione del terzo episodio inedito del programma è la Franciacorta, splendida zona bresciana tra le colline e il lago d’Iseo, dove non c’è piatto in tavola che non venga accompagnato da una delle tante tipologie di spumante provenienti da questa terra. Tra una prelibatezza e l’altra, accompagnate da un buon bicchiere di vino, Alessandro Borghese andrà alla ricerca del miglior ristorante con degustazione bollicine della Franciacorta. La sfida è lanciata.

4 Ristoranti: come funziona lo show

Il meccanismo della sfida, che ha contribuito a rendere 4 Ristoranti un cult della televisione italiana, rimane invariato: i quattro ristoratori si sfidano a colpi di inviti a cena e, guidati da Alessandro Borghese, gli altri tre ristoratori avranno il compito di giudicare e votare con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. Oltre al titolo di miglior ristorante, il vincitore di ogni puntata si aggiudicherà anche un contributo economico da investire nella propria attività.

Lo chef Borghese, come di consueto, inizierà ogni cena con l’ispezione della cucina del ristorante ospite. Durante la serata, anche il personale di sala verrà messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Alessandro, avendo a disposizione un bonus di 5 punti, con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato dell’intera classifica, rendendo così la sfida ancora più avvincente e imprevedibile.

I ristoranti bresciani in gara