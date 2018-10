La Regione stanzia 300 mila euro per l'inclusione degli alunni non vedenti 

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini, ha stanziato 300.000 euro a favore dell'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in accordo con l'Ats Brianza.



"I destinatari del progetto - commenta l'assessore Bolognini - sono gli alunni non vedenti lombardi e le loro famiglie, che potranno utilizzare i più avanzati strumenti tecnologici presso gli enti che li accompagnano nel loro percorso di inclusione sociale e scolastica. Ciò significa che Regione Lombardia non si dimentica di chi ha più bisogno e cerca di rispondere a tutte le richieste motivate che le giungono".

L'iniziativa mira, in particolare, a potenziare il servizio regionale di inclusione scolastica e ha individuato l'Ats Brianza per le procedure di acquisto e distribuzione delle stampanti in braille per i bambini con disabilità sensoriale. L'Ats Brianza dovrà individuare i soggetti erogatori che utilizzeranno le strumentazioni per l'attività di presa in carico dei minori sotto la regia della Ats di appartenenza.