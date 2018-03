Olimpiadi di italiano: tra 60.000 ragazzi il vincitore è un bresciano

Giovanissimi e bravissimi, sono loro i vincitori delle Olimpiadi di italiano edizione 2018, appena concluse a Firenze: Gaia e Paolo, categoria Junior e Senior. Una bella soddisfazione anche per la nostra provincia: perché se infatti Gaia Bortoluzzi frequentato l'istituto Guglielmo Marconi di Conegliano Veneto, provincia di Treviso, il “nostro” Paolo Valenti frequenta lo scientifico al Copernico di Brescia.

I due hanno sbaragliato una ricchissima e agguerrita concorrenza, più di 60mila ragazzi in gara da tutta Italia. Alla finalissima di Firenze c'era un altro ragazzo bresciano, Jacopo Ferremi: anche lui del liceo Copernico, insieme all'amico Paolo erano gli unici due rappresentanti della Lombardia.

Sono due le prove che i giovani sono stati chiamati a “comporre” in occasione della finalissima: un articolo argomentativo e un regolamento per l'utilizzo di un'ipotetica aula in un'ipotetica scuola. Un sogno che si avvera: sul gradino più alto del podio Valenti ci è arrivato davvero.

Dietro di lui Samuele Dotta del liceo Peano Pellico di Cuneo, poi Giorgio Sciamanna dell'istituto intitolato a Leopardi di Spinetoli, nelle Marche. Tutto femminile il podio della categoria Junior: alle spalle di Bortoluzzi, Livia Racanella del liceo Gualterio di Orvieto e Camilla Cozzi del liceo Pascoli di Gallarate. Paolo Valenti ha vinto il premio anche il premio per la categoria Senior Liceo.