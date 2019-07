Its Machina Lonati: aperto il bando di ammissione per i corsi biennali post-diploma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Its Machina Lonati ha indetto il bando di ammissione per i corsi biennali post-diploma 2019-2021: Stilista Tecnologico, Product&Design Manager 4.0, Calzedonia District Manager 4.0 e Marketing e Comunicazione per l’Internazionalizzazione d’Impresa. Le domande di ammissione alle prove di selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 17 luglio 2019 alla sede di Machina Lonati in via Tommaseo 49 a Brescia, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R. Gli interessati possono quindi iscriversi gratuitamente fin d’ora alle selezioni. L’iscrizione formale ad uno dei quattro percorsi formativi è subordinata allo svolgimento di un colloquio motivazionale/attitudinale (da svolgersi su appuntamento entro il 17 luglio 2019 – chiamando la segreteria al numero 030 300671 o scrivendo a segreteria@itsmachinalonati.it) e successivamente allo svolgimento di tre prove scritte che avranno luogo nella sede di Via Tommaseo giovedì 18 luglio 2019: due prove saranno comuni a tutti i percorsi e riguarderanno la valutazione delle conoscenze informatiche di base e la conoscenza della lingua inglese; la terza prova scritta sarà invece specifica per ognuno dei quattro percorsi proposti e le domande verteranno quindi sulle conoscenze teoriche e culturali di base relative al mondo della moda, del retail, del design e del marketing. Al termine delle prove di ammissione la Commissione redigerà quattro graduatorie di merito (una per ciascuno dei quattro corsi), che verranno pubblicate sul sito internet www.itsmachinalonati.it e affisse pubblicamente nella bacheca dell’Istituto entro le ore 17.00 di martedì 23 luglio 2019. L’iscrizione annuale per i corsi di Stilista Tecnologico, Calzedonia District Manager 4.0 e Comunicazione per l’Internazionalizzazione d’Impresa è di soli 1.000 euro perché i corsi di ITS Machina Lonati sono realizzati con risorse a valere sul P.O.R di Regione Lombardia cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020. L’iscrizione al percorso Product&Design Manager 4.0 potrà invece essere formalizzata con un acconto sulla quota annuale di iscrizione pari a 500 euro; il costo complessivo del corso sarà definito a seguito del finanziamento del progetto da parte di Regione Lombardia e non supererà i 2.500 euro all’anno, con possibilità di versamento mensile della quota.