Its Machina Lonati: selezione per i corsi Accessori per la moda e Caledonia District manager

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’Ateneo della Moda Machina Lonati organizza una seconda prova di selezione per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi formativi di Accessori per la moda e Calzedonia District Manager 4.0, in programma per la giornata di mercoledì 24 ottobre 2018.

Per essere ammessi ad uno dei due corsi i candidati dovranno sostenere e superare 3 prove scritte: conoscenze informatiche di base (dalle ore 11.00 alle 12.30), conoscenze della lingua inglese (dalle ore 13.30 alle 15.00) e conoscenze tecniche e culturali di base relative al mondo della moda e della comunicazione (dalle ore 15.30 alle 17.00).

Le domande di ammissione alla prova di selezione del 24 ottobre - scaricabili dal sito https://www.itsmachinalonati.it/ - dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 23 ottobre 2018 alla sede di ITS Machina Lonati in via Tommaseo 49 a Brescia, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R.

Si ricorda che l’iscrizione formale ad uno dei due percorsi formativi è subordinata alla svolgimento di un colloquio motivazionale/attitudinale, da svolgersi su appuntamento sempre entro il 23 ottobre 2018 (contattando la segreteria al numero 030 300671 o mandando una mail a segreteria@itsmachinalonati.it).