Dote scuola, oltre 70mila domande in Lombardia

Sono oltre 70.000, ad oggi, le domande di richiesta pervenute a Regione Lombardia per poter ottenere la 'Dote Scuola'.

"Un dato - spiega l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - che conferma la bontà di un provvedimento apprezzato da moltissime famiglie lombarde. Una misura che continua a rispondere alle esigenze dei cittadini e che si conferma come un aiuto concreto per l'educazione dei nostri giovani".

"Il bando, che si è chiuso venerdì - ha continuato - è stato aperto a metà aprile ed è fisiologico che per i ritardatari degli ultimi due giorni, non in grado di utilizzare le procedure online, si sia verificato qualche piccolo disagio con tempi d'attesa più lunghi dell'ordinario agli sportelli delle sedi regionali".

"Ciò detto - spiega una Nota di Regione Lombardia - è necessario ribadire che nessuno degli aventi diritto alla 'Dote Scuola' che avrà presentato la richiesta, in maniera corretta, entro oggi, sarà escluso dalla possibilità di usufruire di questa misura".

Ai ritardatari dell''ultima ora', che hanno depositato giovedì e venerdì la domanda, è stata infatti consegnata una ricevuta che consente loro di concludere l'iter di presentazione della pratica e di poter ottenere riscontri dell'avvenuta 'lavorazione' nei prossimi giorni.