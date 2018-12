Dalla Regione 190mila euro per la didattica inclusiva e accoglienza medica, risorse a tre istituti bresciani

È stato firmato il decreto dirigenziale in attuazione di una delibera di Giunta, proposta dall'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini, che prevede l'assegnazione di contributo complessivo di 80.000 euro per proseguire e ampliare l'iniziativa di accoglienza medica attivata in via sperimentale presso le ATS. L'obiettivo è aiutare le persone con disabilità nei servizi minimi di facilitazione, di gestione delle emergenze e di accompagnamento nella fruizione e accesso ad esempio alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

A questo sostegno concreto, si aggiungono 110.000 euro, con contributo massimo di 10.000 a ciascuno degli 11 istituti scolastici capofila, dei 13 che avevano attivato progetti di didattica inclusiva di sensibilizzazione alla LIS e alla LIS tattile nelle scuole di primo ciclo già nell'anno scolastico 2017-2018, che sono stati selezionati a seguito di bando pubblico per proseguire le progettualità nell'anno scolastico 2018/2019.

"Queste misure - ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini - si sono ispirate ai più alti valori della Carta Costituzionale e ai principi della centralità della persona e della libera scelta. Ciò in attuazione del Piano regionale triennale 2017-2019 che prevede, come linee di azione, l'accessibilità e la fruibilità della rete dei servizi sanitari e sociosanitari, la sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile presso il sistema educativo di istruzione e la promozione della comunicazione e dell'informazione per le persone con disabilità".

Gli istituti capofila della Provincia di Brescia