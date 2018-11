Capriolo: Cyberbullismo zero in condotta

Incontro di formazione e sensibilizzazione dedicato ai Genitori circa l'uso sicuro, sano, legale e consapevole di internet e dei social.

L'evento è organizzato grazie al contributo della società G Data Italia (www.gdata.it) nell'ambito del progetto "Cyberbullismo 0 in condotta" che si pone come obiettivo primario la prevenzione di un problema fortemente attuale, il cyberbullismo organizzando incontri formativi su ragazzi e insegnanti delle scuole italiane. Per il terzo anno consecutivo si avvale della collaborazione di Mauro Ozenda (maurozenda.net), consulente informatico e scrittore, già formatore Microsoft, da anni impegnato a svolgere attività formativa su queste tematiche all'interno delle scuole italiane. Di seguito il link al report statistico stilato a seguito dei primi due anni di attività che hanno visto il coinvolgimento di oltre 20 scuole in 5 regioni, raggiungendo circa 5000 ragazzi e un migliaio di genitori : https://techprincess.it/g-data-cyberbullismo-giovani-prematuri-social/