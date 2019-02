Buono scuola, Rizzoli: "Un milione in piu' per soddisfare tutte le richieste"

Un milione in più per il 'Buono scuola'. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando la delibera proposta dall'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. L'incremento delle risorse stanziate è stato deciso in considerazione della crescita delle domande ricevute con l'obiettivo di finanziarle tutte.

La dotazione finanziaria destinata ad offrire questo sostegno alle famiglie e agli studenti raggiunge così quota 24 milioni, per l'anno formativo in corso, 2018/2019. In una Nota, l'assessore Rizzoli sottolinea che "Per la prima volta da diversi anni, il numero di beneficiari della componente Buono Scuola è aumentato portando il numero degli studenti destinatari di questo contributo a circa 23.500".

"Il sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie lombarde rimarca Rizzoli - rappresenta da quasi 20 anni una peculiarità della nostra Regione. Da assessore all'Istruzione, Formazione Lavoro desidero proseguire su questa linea nella ferma convinzione che stiamo aiutando le famiglie ad esercitare un loro diritto".

"Anche per questo motivo - prosegue Rizzoli - ho chiesto uno sforzo al mio Assessorato per reperire le risorse necessarie affinché tutte le famiglie beneficiarie potessero ricevere il buono scuola senza alcuna riduzione rispetto all'impegno previsto".

"Di qui - conclude l'assessore regionale - la Grande soddisfazione per l'approvazione della delibera con la quale viene stanziato 1 milione di euro aggiuntivo sulla componente Buono Scuola".