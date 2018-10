Studio all'estero durante le superiori: incontro gratuito per scoprire tutte le opportunità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Secondo le ultime stime sono oltre 10.000 gli studenti italiani che decidono ogni anno di frequentare un periodo scolastico all'estero durante la Scuola Superiore, all'interno dei programmi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.



Questa tipologia di programmi scolastici all'estero permette agli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni di frequentare da un bimestre fino a un intero anno scolastico all'estero, senza perdere l'anno in Italia.

Tra le mete più desiderate rimangono stabili al primo posto gli USA, seguiti da altri Paesi anglofoni come Canada, Australia e Nuova Zelanda.



YouAbroad, tra le principali realtà italiane che si occupano di programmi studio e scambi culturali all’estero, organizza un InfoDay gratuito e aperto a studenti, genitori, insegnanti e ogni altra persona interessata a scoprire di più su questa esperienza.



L'InfoDay si svolgerà il 7 novembre in orario 19.30-21.00 presso l'Hotel Igea in Viale della Stazione 15 a Brescia.

È possibile registrarsi gratuitamente all’InfoDay visitando il sito www.youabroad.it chiamando il numero verde gratuito 800200046.