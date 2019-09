Brescia: Its Machina Lonati dà il via al nuovo corso “Product&design manager 4.0”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Una grande novità caratterizza l'Its Machina Lonati: l’attivazione del nuovo corso di Alta Formazione post-diploma "Product&design manager 4.0”, prevista per ottobre 2019. Il percorso formativo nasce dall’ascolto delle esigenze delle aziende del territorio. Partendo da una ricerca approfondita dell’osservatorio Apindustria e da un confronto con Associazione Industriale Bresciana (AIB) sono stati individuate quelle competenze professionali richieste dalle piccole e medie imprese del territorio bresciano a cui oggi il sistema formativo non dà risposta. Partendo da un confronto diretto con il mondo imprenditoriale è stato quindi definito un piano di studi molto articolato che forma la figura del Product&Design Manager 4.0, un nuovo profilo professionale che si colloca tra l'area sviluppo prodotto, l’ufficio commerciale e l’ufficio marketing e comunicazione.

La sinergia con Apindustria e AIB non si chiude nella fase progettuale, ma si svilupperà durante tutto il biennio; le aziende associate verranno infatti coinvolte direttamente in vari momenti: attività di docenza, workshop e laboratori pratici, visite in azienda, testimonianze in aula e stage, in modo da rendere il percorso formativo il più vicino possibile al mondo dell’impresa. Il percorso “Product&Design Manager 4.0” forma un profilo professionale con competenze nell’ambito della gestione dei processi e del ciclo di vita del prodotto. Il diplomato è in grado di utilizzare materiali innovativi per la prototipazione di nuovi prodotti attraverso tecnologie 4.0 ed utilizza le leve del marketing e della comunicazione per valorizzare sia i prodotti che i processi aziendali. Durante il biennio lo studente acquisisce competenze specifiche di grafica e modellazione 3D che gli consentiranno, al termine del percorso, di progettare e prototipare con la stampante 3D un oggetto di design, di immaginarne il packaging e di lanciarlo sul mercato, cosciente delle dinamiche di sviluppo, realizzazione e comunicazione del prodotto stesso.

Al termine del percorso lo studente è in grado di predisporre un piano di marketing e comunicazione omnicanale, in grado di valorizzare le peculiarità dell’azienda in cui opera. Nel piano di studi un focus specifico è inoltre dedicato agli aspetti di innovazione e di Industria 4.0: Big Data, Realtà Aumentata e Virtuale, Intelligenza Artificiale e Machine Learning. Il percorso formativo prevede l’alternarsi di momenti teorici, attività di laboratorio e momenti di lavoro pratico attraverso le 800 ore di stage in azienda, suddivise tra il primo e il secondo anno. Per completare l’offerta formativa 140 ore di corso saranno erogate completamente in lingua inglese. Nuovi docenti affiancheranno quindi i professionisti che già insegnano a ITS Machina Lonati, per garantire una formazione costantemente aggiornata e in linea con le più attuali esigenze del mercato. Il corso è a numero chiuso - fino ad un massimo di 25 studenti - ed il costo è di euro 1.000 all’anno. Il prossimo test di ammissione è previsto per lunedì 30 settembre e il corso verrà avviato entro il 30 ottobre 2019.