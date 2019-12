Valle Sabbia: Al via il corso per diventare Guida Ambientale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Fornire agli allievi le conoscenze di base e gli strumenti tecnici necessari per poter intraprendere la professione di Guida Ambientale ed Escursionistica e prepararli ad affrontare l'esame finale di ammissione, questo è l'obiettivo del corso di formazione che avrà inizio il 10 gennaio 2020, organizzato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia in collaborazione con IAL Lombardia Srl, impresa sociale che opera nel settore della formazione professionale sul territorio. Il percorso formativo si articolerà in 300 ore tra lezioni teoriche in aula e uscite pratiche a cui si aggiungeranno 60 ore di tirocinio, suddivise in due “macro aree” di contenuti: una di tipo tecnico-professionale, che fornisce le informazioni di base e gli strumenti operativi, e una di tipo scientifico, focalizzata sulle nozioni teoriche di Geologia, Ecologia, Botanica e Zoologia.

Al termine del percorso formativo coloro che avranno superato tutte le prove riceveranno l'attestato ufficiale di “Guida Ambientale Escursionistica”. “Il ruolo delle Guide Ambientali è fondamentale per poter garantire la sicurezza e l'assistenza tecnica necessaria in caso di escursioni, condotte con persone singole o con i gruppi, in ambienti naturali e in diverse condizioni climatiche. Si tratta di un'attività professionale in grado di offrire come valore aggiunto ampie conoscenze riguardo agli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali di un territorio” afferma Giovanmaria Flocchini, Presidente della Comunità Montana Vallesabbia.

Le visite in ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici vengono così arricchite dalle descrizioni etnologiche, ecologiche, storiche e culturali, e che si identificano con l'anima di un determinato ambiente. Fanno parte delle mansioni professionali delle guide anche la progettazione e la realizzazione di laboratori didattici, e l'affiancamento in ambito scolastico del corpo insegnante. Per informazioni sulle iscrizioni e sui costi rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia: sede.brescia@ialombardia.it; margherita.calderone@ialombardia.it