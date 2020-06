Brescia: Estate sospesa, la summer school al via il 15 giugno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Come il famoso caffè sospeso o la spesa sospesa, Estate Sospesa permetterà a persone di buon cuore di finanziare la Summer School per i figli di famiglie in difficoltà. Donare è semplicissimo: basta andare su https://splitted.it/estate-sospesa. Con soli 30 euro è possibile regalare una settimana di Summer School ad un bambino. Lunedì 15 giugno si aprirà ufficialmente la Summer School organizzata da Essere Cooperative Sociali, SPF Fundraising in collaborazione con Rugby Brescia, Parrocchia San Luigi Gonzaga, Consiglio di Quartiere San Polo Parco e gli altri consigli di quartiere della zona Brescia Est.

Un’estate di sport e divertimento che si svolgerà presso l’impianto sportivo “Invernici” di Via della Maggia. La Summer School, dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni, si pone l’obiettivo di proporre un’offerta estiva adeguata ai bisogni di socializzazione dei ragazzi, completamente persa durante questi mesi di emergenza Covid e di chiusura delle scuole.

Un'estate di giochi sportivi e laboratori manuali, sempre mantenendo distanze di sicurezza e con ogni protezione a norma di legge. Ma soprattutto un progetto per aiutare le famiglie in questo momento di difficoltà, quelle che ne hanno più bisogno, che ora non possono sostenere la spesa. Una forte campagna di fundraising e sensibilizzazione del territorio per far si che le spese del progetto siano sostenute non solo dalle famiglie con figli ma da tutta la comunità. Oltre ai privati, la raccolta fondi coinvolgerà anche le aziende che potranno regalare un’estate di gioco e divertimento ai figli dei propri dipendenti.