Brescia: Gli studenti del Copernico tra gli 8 finalisti del Findomestic camp

Quarantotto studenti di otto scuole di Bari, Brescia, Firenze, Cesano Maderno, Padova, Palermo, Roma e Verona si sfideranno il 10 e 11 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze al Findomestic Camp, challenge di educazione finanziaria che rappresenta l’atto conclusivo del progetto di cultura del risparmio PerCorsi Young promosso in 783 istituti scolastici di tutta Italia dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in sinergia con La Fabbrica, agenzia di comunicazione specializzata in progetti educativi. I giovani partecipanti, selezionati da un’apposita commissione che ha esaminato i 284 elaborati ricevuti, provengono da Liceo scientifico statale Copernico di Brescia, IIS Damiani Almeyda-Crispi di Palermo, IIS Von Neumann di Roma, IIS Vasari di Cesano Maderno, educandato statale Agli Angeli di Verona, IIS Panetti-Pitagora di Bari, istituto Don Bosco di Padova e scuola militare aeronautica Douhet di Firenze. Verranno premiate le prime tre scuole classificate. Gli studenti saranno chiamati ad elaborare un piano di comunicazione finanziaria su un tema specifico, che verrà annunciato soltanto pochi minuti prima dell’avvio della prova. Per ogni istituto saranno coinvolti sei studenti, che avranno a disposizione una giornata intera per ideare, sviluppare e presentare il proprio progetto. I vincitori verranno resi noti nel pomeriggio dell’11 maggio dai componenti della giuria: rappresentanti di Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, Assofin e Top Managment di Findomestic insieme all’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re. Con Findomestic Camp si chiude la quinta edizione di PerCorsi Young, iniziativa di respiro nazionale con cui Findomestic e La Fabbrica sensibilizzano alla responsabilità finanziaria i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Nell’annata 2017-18 il progetto è iniziato con la distribuzione di circa 800 kit formativi in materia di educazione finanziaria ed è proseguito con una serie di lezioni tenute personalmente da 88 Ambassador presso 127 classi di tutte le Regioni d’Italia, con il coinvolgimento diretto di circa 2.500 studenti. PerCorsi Young, inoltre, consente a 140 studenti di prendere parte a stage di Alternanza Scuola-Lavoro in alcune delle sedi Findomestic. “Con questo progetto di educazione finanziaria – commenta l’amministratore delegato di Findomestic Chiaffredo Salomone – puntiamo ad offrire a tanti giovani le informazioni e gli strumenti necessari per non incappare in rischi come insolvibilità e sovraindebitamento. Sono convinto che oggi e in futuro questi ragazzi sapranno essere cittadini e consumatori più consapevoli”.