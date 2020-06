Brescia, Accademia Santa Giulia: openday online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Accademia SantaGiulia, con la sua offerta professionalizzante e attiva nel territorio, vuole formare il giovane a prendere coscienza dei valori essenziali per la sua vita, apprendendo competenze nuove e indirizzate al futuro lavorativo. Dopo il successo del primo incontro Accademia SantaGiulia ha organizzato per Giovedì 4 Giugno, dalle 9.00 alle 19.00, un secondo open day online in cui presenterà la propria proposta formativa, dedicata agli studenti delle scuole superiori, ai laureandi, ai laureati che intendono proseguire il percorso formativo, ai genitori e docenti.

Un’occasione per approfondire i temi dei corsi di primo e di secondo livello e del master di primo livello entrando in contatto con l’Hdemia SantaGiulia: si potrà interagire con i referenti del settore orientamento, per meglio comprendere le proprie attitudini e facilitare il processo decisionale e si avrà la possibilità di raccogliere materiali sui corsi e accedere a contenuti esclusivi navigando nelle aree riservate. Come funziona l’Open Day Online? Il 4 giugno 2020, dopo aver effettuato l’iscrizione sul sito internet, si potrà: Dalle ore 9.00 alle ore 19.00, accedere ai contenuti esclusivi della pagina riservata all’evento; Alle ore 15.00, seguire la diretta con i referenti dell’orientamento per la presentazione di Accademia SantaGiulia, dei suoi corsi e dei suoi servizi; Alle ore 16.30, seguire la diretta per la presentazione del Master Management delle risorse artistico-culturali, Turistiche e Territoriali con la Coordinatrice, la Professoressa Tacchino, e l’Ufficio Orientamento. Per partecipare a questo incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo orientamento@accademiasantagiulia.it o al numero WhatsApp 3371451551 specificando l’interesse per il Master.