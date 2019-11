Borgosatollo: open day alla scuola dell’infanzia Paola di Rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La scuola dell’infanzia paritaria Paola Di Rosa di Borgosatollo offre a tutti gli interessati la possibilità di partecipare all'open day della scuola il giorno sabato 07 dicembre 2019 dalle ore 10 alle ore 12. La scuola si trova in via Suor Francesca Salvi, 14 a Borgosatollo. Questa sarà l’occasione per incontrare il presidente del CdA Claudio Gabusi, la coordinatrice delle insegnanti dott.ssa Cremaschini Adriana e le altre insegnanti qualificate e ascoltare e porre loro domande sul piano dell’offerta formativa della scuola, i servizi scolastici offerti anche in collaborazione con il Comune e la modalità di iscrizione alla scuola. Con l’occasione sarà possibile visitare i locali e approfondire le offerte progettuali innovative e pedagogiche messe in essere dalla scuola per curare nei dettagli lo sviluppo psicofisico dei bambini. Comunichiamo che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia paritaria Paola Di Rosa saranno aperte da sabato 7 dicembre 9 a venerdì 1 febbraio 2020 direttamente presentando i moduli presso la scuola.

La scuola offre qualificati progetti didattici che possono essere visionati sul sito internet www.asilopaoladirosa.it oltre a poter contattare la coordinatrice della scuola al tel. 030-2701295 o alla mail paoladirosa@gmail.com. Gli alunni che potranno iscriversi al prossimo anno scolastico 2020-2021 sono tutti i bambini nati nell'anno 2017 ed entro il 30/04/2018.

“La scuola dell’infanzia paritaria Paola Di Rosa rappresenta per Borgosatollo una realtà storica e radicata sul territorio. Si contraddistingue per la sua offerta progettuale e il forte dinamismo delle sue insegnanti nella scelta dei progetti educativi per i bambini. La scuola investirà anche importanti risorse nella riqualificazione dei locali della scuola per rendere l’ambiente ancora più accogliete. Il legame tra scuola Paola Di Rosa e Amministrazione Comunale è sancito da una convenzione che, tra le cose più rilevanti, definisce le medesime rette tra scuola statale e scuola paritaria al fine di dare alle famiglie una reale scelta educativa per i propri figli. Invito le famiglie a partecipare agli open day delle scuole del territorio per poter compiere con la maggior consapevolezza possibile la scelta della migliore scuola per il proprio figlio”. Marco Frusca – Assessore Istruzione di Borgosatollo

